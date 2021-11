1 La vendetta di Gianmaria Antinolfi

Non sembra tirare una buona aria nella Casa del Grande Fratello Vip, a poche ore dalla nuova puntata in programma domani sera su Canale 5. Protagonisti di questo nuovo scontro Gianmaria Antinolfi e Francesca Cipriani. Il partenopeo sembra essersi vendicato in qualche modo della nomination ricevuta dall’ex Pupa, facendola però arrabbiare. In che modo? Rubandole il dolcetto e, invece di assumersi le responsabilità, dare la colpa a Lucrezia Selassié. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Ve lo raccontiamo subito!

Tutto è cominciato quando Francesca Cipriani desiderosa di gustare il suo dolce al cioccolato (conservato dal giorno prima) si è recata in cucina. Aperto il frigorifero, però, ha trovato la sorpresa: il dessert è sparito! Sbalordita per l’accaduto la gieffina ha parlato con Jessica Selassié, chiedendole se avesse idea di dove fosse finito. Caduta dalle nuvole, la Princess ha ammesso di aver visto il contenitore lavato, senza però darsi una spiegazione effettiva di quel gesto.

Così a supportare Francesca Cipriani ci ha pensato Manila Nazzaro. Le due si sono messe alla ricerca della verità e si sono dirette in stanza arancione per capire come mai Gianmaria Antinolfi abbia agito in questo modo e capire il motivo di questa uscita poco carina. L’ex Miss Italia senza troppi indugi ha redarguito l’imprenditore invitandolo a chiedere scusa a Francesca per l’atto commesso, anche perché sopra il barattolo in questione c’era scritto il nome, a scanso di equivoci (VIDEO QUI) Anche Francesca è parsa piuttosto seccata: “Ma te stai fuori di testa, ma perché mi hai preso il barattolo del dolce?”. (VIDEO)

“Scusa te lo rifaccio, non l’ho letto. Ne ho visti tanti in più ho chiesto a Lulù se potevo prenderlo e lei mi ha detto di sì”, ha detto Gianmaria Antinolfi, che ha messo in mezzo Lucrezia. Così la Cipriani, intenzionata a scoprire la verità…