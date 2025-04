Valeria Marini discute con la mamma, con cui non parla da mesi, in diretta a Domenica In: ecco cosa è accaduto

Oggi ospiti a Domenica In sono state Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù. Tra le due tuttavia è calato il gelo e la showgirl ha discusso in diretta con la mamma.

Lite tra Valeria Marini e sua mamma

Gelo e tensione oggi a Domenica In. Ospite di Mara Venier è stata infatti Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, che ha raccontato di essere stata vittima di una truffa. Dopo aver spiegato i retroscena di questo brutto episodio però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutto il pubblico senza parole. A entrare in studio per fare una sorpresa a sua madre è stata proprio Valeria, che da qualche mese sta vivendo un periodo di crisi con la mamma. La conduttrice ha così cercato di far chiarire le due ma quando la Marini è arrivata in studio la Orrù ha minacciato di andarsene, affermando: “Non si fa, non è corretto”.

A quel punto a prendere parola è stata la showgirl, che ha aggiunto: “Lei è una grande mamma e merita sostegno. Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te ci sono e ci sarò sempre”. Ma non solo. Poco dopo Valeria ha affermato: “Mamma mi sblocchi sul telefono?”. Gianna tuttavia, apparendo fredda e distaccata, non ha voluto approfondire la questione, non volendo entrare in alcune dinamiche personali e private.

La Orrù ha tuttavia lasciato intendere che ci sarebbero valide motivazioni se a oggi ha deciso di interrompere i rapporti con sua figlia. Valeria Marini dal suo canto, volendo riavvicinarsi a sua madre, ha aggiunto: “Vorrei vederti e stare con te perché mi manchi tantissimo”. Pronta la replica di Gianna, che ha aggiunto: “Ricordati che non si dovrebbero rendere pubbliche le cose private. Le hai messe ovunque”.

A quel punto Mara Venier ha invitato mamma e figlia a chiarirsi in privato e poco dopo le due hanno lasciato insieme Domenica In.