Rispondendo alla domanda diretta di una fan sui social, Laura Pausini rivela come ha fatto a perdere peso. Ecco cosa ha raccontato la cantante italiana più famosa al mondo.

Le parole di Laura Pausini

È stato un 2024 intenso per Laura Pausini. L’artista romagnola è stata infatti impegnata con un lungo tour mondiale, che l’ha portata a girare non solo l’Italia intera, ma anche l’Europa e l’America. Sera dopo sera la cantante ha proposto al suo pubblico non solo i brani dell’ultimo album Anime Parallele, ma anche tutti i vecchi successi che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Dopo la fine della tournée però Laura non si è presa nemmeno un momento per riposarsi e ha iniziato subito a lavorare al nuovo disco di inediti, che vedrà la luce prossimamente.

In attesa di scoprire come ci stupirà stavolta la Pausini, in queste ore è accaduto qualcosa che ha attirato l’attenzione del web. Rispondendo alla domanda diretta di una fan su Instagram, la cantante ha rivelato come ha fatto a perdere peso nell’ultimo anno. Laura ha spiegato di aver iniziato a seguire una dieta con un dietologo nell’aprile dello scorso anno. Per mesi così l’artista ha seguito una ferra alimentazione, senza mai concedersi sgarri. Ma non solo.

Laura Pausini ha poi spiegato di aver fatto ginnastica per tre volte alla settimana, senza considerare il tour mondiale che sera dopo sera la portava sul palcoscenico per tre ore di fila. La cantante ha in seguito affermato: “Ho continuato, con fatica e costanza. Con volontà di togliermi di dosso i chili che non mi facevano stare serena sul palco e fuori”. Ma non è finita qui. L’artista romagnola ha anche precisato di non essere ricorsa a nessun metodo per dimagrire velocemente e ha così dichiarato: “Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buon umore ne traggono beneficio”.

Insomma a oggi Laura può dichiararsi più che soddisfatta del traguardo raggiunto ed è a suo agio con il suo corpo. I fan intanto attendono con trepidante attesa il prossimo progetto della Pausini, che senza dubbio non deluderà le aspettative.