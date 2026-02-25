Dalla Scozia al palco del Festival: la storia della 105enne Gianna Pratesi che votò nel 1946 e ha commosso l’Italia…

Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma spesso si trasforma in un grande album dei ricordi della nostra nazione. Nella prima serata dell’edizione 2026, a prendersi la scena non è stato un cantante, ma Gianna Pratesi. Classe 1920, con i suoi centocinque anni portati con un’energia invidiabile, Gianna è salita sul palco sottobraccio al figlio, diventando immediatamente l’idolo del pubblico. La sua non è solo una storia di longevità, ma una testimonianza vivente di libertà: è stata infatti tra le prime donne a esercitare il diritto di voto nel fatidico 2 giugno 1946, scegliendo senza esitazioni la Repubblica.

Una vita tra coraggio e impegno civile

Nata a Chiavari, Gianna ha attraversato il secolo breve portando con sé i valori di una famiglia dichiaratamente antifascista. Ai microfoni di Carlo Conti ha ricordato con estrema lucidità le peripezie del padre per sfuggire al regime e il fratello sottratto miracolosamente a un’esecuzione. La sua esistenza è stata segnata anche dall’emigrazione: a ventotto anni si è trasferita in Scozia, dove per due decenni ha lavorato duramente come gelataia prima di fare ritorno nella sua amata Liguria. Una vita di sacrifici che non ha mai spento il suo sorriso né la sua voglia di partecipazione democratica.

Il segreto della longevità tra musica e pittura

Nonostante l’età, Gianna Pratesi non rinuncia alle sue passioni. Suona il pianoforte ogni giorno, ama i grandi classici di Ornella Vanoni e si diletta nella pittura, esponendo spesso le sue nature morte in mostre locali. “Il segreto? Una famiglia d’oro e il buon cibo”, ha confessato candidamente sul palco, dopo aver ricordato i suoi trascorsi da nuotatrice agonistica. Oggi la sua vitalità ha conquistato anche il mondo dei social, dove i suoi video sono diventati virali, dimostrando che il ponte tra le generazioni può essere costruito con la forza della memoria e la gioia di vivere.

