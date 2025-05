La puntata di Uomini e Donne di oggi si è aperta con una gara di ballo tra Giuseppe, tornato con la compagna, e Gianni Sperti. Quest’ultimo ha danzato con Francesca Tocca e alla fine è scoccato un bacio.

Il ballo tra Gianni Sperti e Francesca Tocca

Questa settimana va in onda l’ultima tranche delle registrazioni di Uomini e Donne e venerdì sera, in prima serata, andrà in onda la Scelta di Gianmarco tra le sue due corteggiatrici. C’è grande attesa nell’aria e anche un po’ di tristezza da parte dei fan perché adesso dovranno attendere settembre per tornare nello studio di Maria De Filippi.

Nel mentre, tutto ciò che possiamo fare è goderci le puntate pomeridiane di questi giorni. Oggi, per esempio, l’appuntamento si è aperto con il ritorno di Giuseppe e dalla sua compagna, i quali hanno sfidato Gianni Sperti in una gara di ballo. L’opinionista ha danzato con Francesca Tocca, professionista e volto storico del talent Amici.

Si sono esibiti in una performance molto sensuale e hanno concluso con un lungo bacio sulle labbra. Tina Cipollari, chiamata a giudicare la sfida, ha chiesto divertita: “Era previsto nella coreografia?” e Maria De Filippi ha replicato: “Sì, ma non penso così lungo“. Insomma, un istante molto simpatico che si è concluso con un sorprendente pareggio!

Gianni Sperti ha poi colto anche l’occasione per ringraziare Maria e la redazione. Vi state chiedendo il perché? Il motivo sta nel fatto che non era più entrato in una sala prove da quando era uno dei ballerini professionisti di Amici e questo ritorno alle origini lo ha fatto stare bene. Dichiarando tutto ciò si è anche un po’ commosso e il pubblico lo ha celebrato con un grosso applauso.

Chissà se anche nella prossima edizione tornerà a ballare in studio a Uomini e Donne. Noi speriamo di sì!