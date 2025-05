Nicolò Filippucci ha ricevuto una bella sorpresa nel momento in cui un fan si è presentato informandolo di essersi fatto un tatuaggio scrivendo il titolo di una sua canzone.

Il tatuaggio del fan per Nicolò Filippucci

Nicolò Filippucci ha ormai da qualche giorno dato il via al suo tour negli instore per tutta Italia. L’ex allievo di Amici 24 è partito il 23 maggio da Padova e poi si è spostato verso Gorizia, Lodi e Brescia. Molto presto continuerà il suo percorso fino al 26 giugno, data conclusiva a Bergamo.

I fan lo amano moltissimo e una di loro gli ha anche fatto una divertente proposta di matrimonio! Ma non finisce qui perché ha ricevuto un’altra bellissima sorpresa da parte di un altro follower. Il ragazzo in questione, dopo averlo abbracciato, si è alzato la manica della giacca per mostrargli un tatuaggio.

Uno dei brani più di successo di Nicolò Filippucci ad Amici 24 è “Non ti dimenticherò” ed è proprio questa frase che si è tatuato il fan. Il cantante è stato colto di sorpresa e nel video qui sotto possiamo vedere la sua reazione genuinamente sbalordita. Non ci voleva credere in un primo momento e si è messo a sorridere ringraziandolo del gesto.

Nella sezione dei commento ci sono altre persone che hanno affermato di aver preso appuntamento per un tatuaggio in onore di Nicolò. Siamo certi che molti altri si presenteranno ai futuri instore con una scritta a lui dedicata e noi saremo qui ogni volta che accadrà qualcosa di particolare.

Nel frattempo, in questi ultimi giorni, è stato rilasciato anche il suo primo EP dal titolo “Un’ora di follia” e per ricevere l’autografo basterà recarsi presso uno dei centri commerciali in cui sarà presente l’ex concorrente del talent.