Fiorello riporta il suo programma cult ‘Karaoke’! Centinaia di persone in festa nel centro di Roma

Andrea Sanna | 14 Maggio 2024

Fiorello

Chi passava in Piazza Silvestro a Roma ieri, per un attimo si è ritrovato negli anni ’90! Come mai? Fiorello, protagonista del videoclip dei The Kolors, ha improvvisato Karaoke, storico programma che l’ha reso celebre nel nostro Paese. Una vera e propria sorpresa per i presenti!

Fiorello riporta ‘Karaoke’ in centro a Roma: il motivo

Ieri è stata la prima mattinata senza Viva Rai 2. Il 10 maggio la trasmissione ha chiuso ufficialmente battenti e Fiorello ora si prenderà una pausa più che meritata. E mentre c’è chi gli chiede di ripensarci, perché ne sente già la mancanza, il conduttore ci ha riservato una grande sorpresa.

A Piazza San Silvestro a Roma, nel corso delle riprese del videoclip di “Karma” dei The Kolors, è arrivato Fiorello! Ebbene sì, i presenti non potevano credere ai loro occhi non appena l’hanno visto. Lo showman ha improvvisato, come al solito e da vero marchio di fabbrica. Come? Ha suonato la batteria e per qualche secondo ha vestito i panni di presentatore del suo storico programma, Karaoke. La trasmissione, che l’ha reso noto negli anni ’90, per qualche minuto è tornata a vivere.

#thekolors #musica #roma #fiorello #video ♬ suono originale – Il Messaggero @ilmessaggero.it Fiorello è protagonista del video clip di 'Karma' dei The Kolors. Durante le riprese in piazza San Slivestro a Roma il conduttore di 'VivaRadio2' ha improvvisato uno show, suonando la batteria e coinvolgendo il pubblico nella replica dello storico karaoke che lo rese famoso negli anni '90, che è parte della sceneggiatura del video. "Ci divertiamo, io sto qui fino alle nove e mezza, cosa vado a fare a casa", dice divertito Fiorello a Stash, cantante della band milanese. #ilmessaggero

Scherzoso, come suo solito, Rosario Fiorello ha anche detto rivolgendosi al frontman dei The Kolors, Stash Fiordispino: “Ci divertiamo, sto qui fino alle nove e mezza, tanto cosa vado a fare a casa?”.

Già poco prima proprio il cantante aveva annunciato su Instagram l’appuntamento in piazza a Roma, invitando tutti a partecipare: “Oggi giriamo tutti insieme il nuovo video di Karma in piazza San Silvestro a Roma. Se vi va di venire a cantare un po’ di canzoni con noi e di far parte del nostro videoclip, vi aspettiamo”.

E poi, poco dopo, ecco che è apparso Fiorello che per un attimo ci ha regalato qualche attimo di spensieratezza e riportato un po’ ai vecchi tempi dell’amatissimo programma di musica.