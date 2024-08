Poche ore fa Gigi D’Alessio si sarebbe dovuto esibire in concerto in Piazza della Vittoria a Ceriale. Tuttavia a causa del maltempo lo show è stato interrotto dopo pochi minuti dall’inizio e a quel punto il cantante ha deciso di risarcire i suoi fan.

La scelta di Gigi D’Alessio

Dopo il successo dei concerti evento in Piazza del Plebiscito a Napoli, in queste settimane Gigi D’Alessio è partito per il suo nuovo tour estivo. Solo poche ore fa il celebre artista partenopeo si sarebbe dovuto esibire in Piazza della Vittoria a Ceriale. Tuttavia a causa del maltempo il cantante è stato costretto a interrompere lo show, contro la sua volontà, pochi minuti dopo essere salito sul palco.

Gigi D’Alessio così, nonostante l’imprevisto, ha deciso di fare una sorpresa al suo pubblico, risarcendo i suoi fan. Con un video caricato sui suoi profili social, il cantante ha annunciato che tutti coloro che avevano acquistato il biglietto per il concerto di Ceriale avranno la possibilità di sostituirlo con un nuovo ticket, valido per qualsiasi altra data del tour. In merito Gigi ha affermato:

“Ci ho provato, sono salito sul palco e ho cantato 5/6 canzoni, ma dopo un po’ la situazione non era più sostenibile. Io personalmente ho deciso che chiunque ha acquistato il biglietto per Ceriale potrà chiamare il servizio clienti e farsi sostituire il biglietto per qualsiasi altra data che farò a breve, soprattutto nel nord Italia”.

Ma non è finita qui. Concludendo il messaggio per i suoi fan Gigi D’Alessio, che da sempre tiene al rapporto con il pubblico, ha aggiunto: “Voi siete la parte più importante di me. Io vi tutelo sempre”. Nel mentre il cantante nei prossimi mesi affronterà una lunga tournée, che terminerà la prossima estate con i due show evento al Maradona di Napoli. A D’Alessio dunque facciamo un grande in bocca al lupo, certi che le aspettative non verranno deluse.