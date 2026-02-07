Ospite a Ciao Maschio Gigi e Ross hanno commentato il “no” a Stasera tutto è possibile

A Ciao Maschio a sorpresa Gigi e Ross rivelano il “no” a Stasera tutto è possibile: “Doveva essere nostro ma abbiamo rifiutato perché…”

Gigi e Ross e il “no” a Stasera tutto è possibile

Come ogni settimana è tornato il consueto appuntamento con Ciao Maschio nel pomeriggio del sabato di Rai 1. Alle 17:10 durante la puntata, Nunzia De Girolamo ha accolto diversi ospiti in studio, tra cui Gigi e Ross.

Il duo comico si è a lungo raccontato e da parte di Gigi è arrivata una rivelazione inaspettata su Stasera tutto è possibile, uno dei programmi più amati dal pubblico e attualmente condotto da Stefano De Martino.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2026, rivelata la scenografia ufficiale

Cosa ha detto Gigi a Ciao Maschio

Una puntata molto intensa quella preparata da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio. Oltre a Enzo Paolo Turchi sono intervenuti anche Gigi e Ross, i quali hanno affrontato diversi temi legati non solo al lavoro ma anche alla vita privata.

A proposito della carriera, proprio Gigi ha fatto una rivelazione inaspettata. Per la prima volta ha confidato infatti che il duo formato da Gigi e Ross avrebbe dovuto essere al timone di Stasera tutto è possibile:

“Forse è la prima volta che lo diciamo: Stasera Tutto è Possibile era stato comprato per me e per Ross. Avremmo dovuto condurlo noi, ma non abbiamo accettato. Venivamo dal successo di Made in Sud e siamo stati consigliati malissimo. Ci siamo fidati di chi ci gestiva allora, abbiamo sbagliato a non imporre la nostra volontà”.

Il programma quindi anziché Gigi e Ross ha visto poi alla conduzione Amadeus dal 2015 al 2018 e in seguito è passato nelle mani di Stefano De Martino. Ma chissà che magari, semmai il conduttore napoletano dovesse lasciare il programma come detto, non possa tornare per loro una nuova proposta.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.