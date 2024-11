Nelle scorse ore una frase di Giglio contro Helena ha scatenato il web: “Io la metto dentro la sauna, la scaldo ed esplode da sola lì dentro”. Gli utenti hanno chiesto a gran voce la squalifica del concorrente dopo questa esternazione.

La frase di Giglio su Helena

L’ultima puntata del Grande Fratello ha sollevato un “tutti contro Helena”. Tra coloro che sembrano non apprezzare particolarmente i modi di fare della Prestes ci sono Luca Giglioli (noto Giglio) e Ilaria Galassi. Entrambi si sono lasciati andare, così come altri, ad affermazioni che hanno acceso l’opinione pubblica e diviso totalmente i telespettatori.

Nel post puntata infatti sia Giglio che Ilaria si sono lasciati scappare delle frasi che i fan del reality show non sembrano avere apprezzato e che andrebbero oltre le regole e lo spirito del gioco.

Dopo i duri sfoghi notturni avvenuti dopo l’appuntamento di martedì, Giglio aveva detto frasi come “Non mi interessa niente se non sta bene. Vai fuori e vai a farti una cura. Qua non ti voglio se non stai bene. Devo continuare a scusarti perché non stai bene? Non ha senso, è incoerente come cosa”. Ebbene stavolta ha rincarato nuovamente la dose.

In piscina Giglio si è ritrovato a chiacchierare con Pamela Petrarolo, che gli stava spiegando un concetto riguardo alla litigata con Helena, come potete sentire: “Ma poi dice che mi vuole bene? Anche Luca (che sembra aver difeso la Prestes ndr) deve aprire gli occhi. E io continuerò a dirlo e ripeterlo. Finché la asseconda ci mancano dei giorni, dei mesi e anni”. Poi la frase: “Io la metto dentro la sauna, la scaldo ed esplode da sola lì dentro”, ha detto ancora Giglio.

Pamela Petrarolo ha provato a metterci una pezza riprendendo il ragazzo, il quale però per quanto abbia provato a spiegarsi non sembra aver risolto granché.

Esternazione questa che sta circolando sul web e che sta facendo molto discutere. Diversi utenti si sono rivolti alla produzione e hanno richiesto siano presi provvedimenti immediati per queste parole così dure. Cosa accadrà?