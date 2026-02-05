In un’intervista la velina di Striscia la Notizia Ginevra Festa si è a lungo raccontata tra carriera e vita privata e ha rivelato che da bambina andava a scuola con… Geolier.

La velina Ginevra Festa andava a scuola con Geolier

Tra le sei veline di Striscia la Notizia vediamo anche Ginevra Festa. La ballerina, 26enne viene da Secondigliano, dal Rione Gescal, lo stesso quartiere di Geoiler.

A Il Corriere della Sera ha rivelato un aneddoto inerente proprio al cantante, di cui è stata compagna di scuola e che arriva dal suo stesso quartiere:

“Da bambini frequentavamo le stesse scuole elementari. Non si può dire che tra noi sia nata chissà quale amicizia ma io ricordo che con Emanuele (Geolier) ed altri bambini all’epoca ci vedevamo di pomeriggio per giocare sul campo di calcio che era dietro casa. Sono stata un po’ maschiaccio da piccola”.

Nel corso dell’intervista Ginevra Festa ha raccontato che tutti a Secondigliano hanno il diritto di avere una chance per potersi realizzare e credere nelle proprie capacità. E a proposito di opportunità, riguardo a Striscia, ha affermato: “Essere qui rappresenta un risultato importante per me ma continuo a considerare la cosa solo una tappa. ho anche altri progetti per il futuro”.

La passione per la danza e il tour con Elodie

Fin da piccola Ginevra Festa ha nutrito una grande passione per la danza, da quando ha visto sua cugina Andrea muovere i primi passi sui palcoscenici. Così anche lei si è avvicinata a questa disciplina. Negli anni ha approfondito vari stili, dimostrandosi molto versatile

“Ho fatto danza, ogni tipo di danza: moderna, contemporanea, hip hop e heels dance”, ha detto.

Questo ha portato quindi Ginevra a esibirsi anche all’estero. Ciò le ha permesso di lavorare in alcuni corpi di ballo e in locali a Cannes, Dubai, ma anche Ibiza, Las Vegas e in Canada.

Nel suo curriculum vanta la collaborazione con Sfera Ebbasta, in quanto ballerina del suo tour e poco dopo è arrivata Elodie: “Elodie è stata per me una grande ispirazione con i suoi passi, il suo modo di stare sul palco”, ha dichiarato Ginevra Festa che ritroveremo anche questa sera a Striscia la Notizia.

