Tutte le anticipazioni della puntata di oggi 5 febbraio di Striscia la Notizia: dal Tapiro a Laura Pausini a Samira Lui ospite nel ruolo di co-conduttrice.

Anticipazioni Striscia la Notizia

Torna questa sera l’appuntamento con Striscia la Notizia: quali sono le anticipazioni? Anche nella puntata di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, con la presenza del Gabibbo, animeranno la puntata di Canale 5 con servizi e momenti esilaranti ma anche spunti di riflessione.

Dopo Gerry Scotti la scorsa settimana in qualità di guest star, stasera ci sarà Samira Lui, che affiancherà come co-conduttrice i due padroni di casa tra sketch e momenti divertenti, compresa la rivisitazione di “Parole Parole”.

Lillo sarà mattatore della serata con gag e balletti insieme a Greggio, Iacchetti, Morselli e alle veline. Raul Cremona vestirà i panni del Mago Oronzo con i suoi numeri e giochi di prestigio.

Non mancherà ovviamente la consegna del Tapiro d’oro che questa volta finirà nelle mani di Laura Pausini, di recente annunciata da Carlo Conti come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Intercettata da Valerio Staffelli a Roma, la cantante risponderà alle polemiche legate a Gianluca Grignani e Marco Mengoni.

Non mancheranno ovviamente le sei veline e i loro stacchetti: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Presente ovviamente anche musica dal vivo affidata e diretta dal maestro Demo Morselli.

Ospiti e inviati della puntata

Non solo spettacolo e divertimenti. Come rivelano le anticipazioni di Striscia la Notizia, coinvolto nelle vesti di inviato speciale sarà Giorgio Mastrota, alle prese con l’uso improprio dei parcheggi rosa, consegnerà materassi e gadget in “stile televendita”.

Spazio ancora a Valerio Staffelli che tornerà con un esperimento sociale dedicato al tema dei maltrattamenti sulle donne. Si parlerà anche della violenta aggressione subita da Michele Macrì e dal suo operatore durante il servizio sulla pesca illegale a Cirò, nel crotonese.

Per la satira Enrico Lucci si occuperà del servizio dedicato alla ‘prima’ Bohème al Teatro dell’Opera di Roma.

Tra i servizi vedremo anche Moreno Morello al lavoro sui meccanismi poco chiari dei servizi di pronto intervento domestico, mentre Jimmy Ghione si concentrerà sul fenomeno delle minicar truccate e diffuse tra i giovani.

Di villette abusive se ne parlerà con Rajae Bezzaz, mentre Giuseppe Longinotti sarà impegnato nella sua surreale campagna elettorale in giro per Milano. A Rosaria Rollo affidata la rubrica de “I nuovi mostri”, mentre Barbascura X approfondirà ironicamente il mondo animale.

Dove vedere in TV e in streaming Striscia la Notizia

Striscia la Notizia in TV e in streaming dove si può vedere? Tutte le puntate vanno in onda su Canale 5 il giovedì, in prima serata subito dopo La Ruota della Fortuna.

Chi preferisce lo streaming, però, può collegarsi tramite la piattaforma di Mediaset Infinity e recuperare servizi singoli e filmati della puntata. I contenuti sono visibili anche sul sito ufficiale del TG satirico.

