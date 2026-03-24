Gino Paoli è morto oggi, martedì 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Accanto a lui, sino alla fine, l’ultima moglie, Paola Penzo. Ecco chi è.

Addio a Gino Paoli, il cantautore è morto a 91 anni

Lutto nel mondo della musica italiana per la morte di Gino Paoli. Il grande cantautore si è spento all’età di 91 anni a Genova, città che lo aveva adottato e di cui era diventato simbolo artistico. A rendere nota la notizia della morte di Paoli la famiglia tramite una nota: “Questa notte Gino ci ha lasciati in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari.” Fino all’ultimo accanto a lui la moglie, Paola Penzo, conosciamola meglio.

Gino Paoli, chi è la moglie Paola Penzo

La notizia della morte di Gino Paoli ha scosso il panorama della musica italiana. Accanto al grande cantautore, capace di emozionare intere generazioni con i suoi brani, l’ultima moglie, Paola Penzo, sposata nel 1991. Rimasta lontana dai riflettori, Paola è stata un figura centrale non solo nella vita privata di Paoli, ma anche in quella professionale, in quanto è stata autrice di alcune canzoni del cantautore. Nel 2022 Gino Paoli aveva parlato così del rapporto con Paola Penzo: “mia moglie Paola ha ‘ammazzato’ tutte le altre, stiamo insieme da 50 anni: il mio grande amore è lei.”

Gino Paoli e la moglie Paola Penzo: come si sono conosciuti

Gino Paoli e Paola Penzo si sono conosciuti negli anni Settanta a Modena, città natale della Penzo, che è diventata una città cui Paoli è rimasto molto legato. Il perché lo aveva spiegato lui stesso in una intervista: “sono molto coinvolto da questa città, che è meravigliosa, le persone sono splendide, gentili. A Modena ti senti a casa, io qui esco, vado dagli amici: volevo anche venirci a vivere, certo mi sarebbe mancato il mare ma avrei trovato un mare di gentilezza.”

Gino Paoli e la moglie Paola Penzo: i tre figli

Gino Paoli e Paola Penzo si sono sposati come visto nel 1991 ma, la loro storia d’amore è nata diversi anni prima, in quanto lo stesso cantautore aveva parlato di un amore lungo una cinquantina d’anni. Dalla loro unione sono nati tre figli: Nicolò, nato a Mirandola (Modena) nel 1980, oggi è un artista e un fotografo, Tommaso, nato nel 1992 e Francesco, nato nel 2000, il più giovane della famiglia. Ricordiamo anche che Gino Paoli ha altri due figli, Giovanni, nato dalla prima moglie Anna Fabbri, e morto nel 2025 a causa di un infarto, ed Amanda Sandrelli, nata dalla lunga relazione con Stefania Sandrelli.