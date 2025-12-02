Ospite a Belve, Stefania Sandrelli racconta della passione con Gino Paoli, menzionando la volta in cui fece l’amore con il cantante nella cupola di San Pietro.

Le dichiarazioni di Stefania Sandrelli

Stasera su Rai 2 va in onda la quinta e ultima puntata di Belve, durante la quale non mancheranno i colpi di scena. A raccontarsi senza filtri e censure sarà anche Stefania Sandrelli, una delle protagoniste indiscusse dello spettacolo italiano. Nel corso della chiacchierata con Francesca Fagnani, la celebre attrice ha raccontato dell’amore con Gino Paoli. Partendo dal loro incontro, la Sandrelli dichiara: “Non sapevo che era sposato”. Menzionando anche l’arrivo della figlia Amanda, nata tre mesi dopo il figlio che Paoli ebbe con la moglie Anna, Stefania aggiunge:

“Come ho fatto ad accettare questa contemporaneità? Amore a tre mai! Mi disse che non era stato lui, non gli ho creduto. Ha sempre negato. Disse anche che lei era libera di fare quello che voleva: anni dopo con Anna ne abbiamo parlato e riso insieme”.

Ma non è finita qui. Sempre a Belve, Stefania Sandrelli rivela di aver fatto l’amore con Gino Paoli “in cima alla Basilica San Pietro, sulla scala verso la cupola”. L’attrice si è poi commossa quando ha ricordato gli anni della separazione forzata dalla figlia Amanda, risalente al periodo in cui era sposata con Nichi Pende che ebbe problemi con l’alcol. A riguardo Stefania ha dichiarato: “Ho sofferto molto. Mi sono separata da mio marito, non potevo rinunciare a mia figlia”.

Non è mancata anche un po’ di leggerezza. Su domanda diretta di Francesca Fagnani, Stefania afferma: “Se il sesso ha contato molto nella mia vita? Sì e sono molto contenta che Gino mi abbia svezzata. Perché anche lui era molto esuberante”. E ancora, la giornalista provoca scherzosamente l’attrice dichiarando: “Si dice che lei non debba mettere sempre gli slip”. Immediata la replica della Sandrelli: “Mi danno fastidio. Sono più le volte che non le metto. Se questa abitudine l’ho persa? No, infatti stasera ho le calze”.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.