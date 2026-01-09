Durante una partita di calcio un calciatore di nome Muhammad Hilmi Gimnastiar ha totalmente perso la testa. Ha commesso fallo sull’avversario con un intervento oltre il rosso, tanto da mandarlo in terapia intensiva. Le immagini hanno fatto il giro del web e le conseguenze per il giocatore sono state davvero durissime.

Il fallo commesso dal giocatore conto l’avversario

Il calciatore Muhammad Hilmi Gimnastiar è diventato protagonista di un episodio che ha fatto il giro del mondo. Il centrocampista del PS Putrajaya Pasuruan ha infatti compiuto un fallo assurdo nei confronti del giocatore avversario.

Un intervento incredibilmente violento, oltre il cartellino rosso. L’accaduto si è verificato durante una partita della quarta divisione indonesiana quando l’atleta ha fatto un fallo assurdo contro il Perseta 1970 Tulungagung, che gli è costato una squalifica a vita e una multa salatissima.

Il video del fallo commesso da Gimnastiar

Durante il match, Gimnastiar stava cercando di contendere un pallone a un difensore avversario, ma nel momento in cui si è reso conto di essere in ritardo, ha deciso di non concentrarsi sulla palla.

Invece di seguire il gioco, il calciatore ha eseguito una vero e propria mossa di kung fu, lanciando un calcione sul petto dell’avversario. Il gesto ha immediatamente provocato una reazione shock da parte del pubblico e dall’arbitro, che non ha potuto fare altro che espellere Gimnastiar.

Kara dożywotniego zakazu gry dla zawodnika 4 ligi indonezyjskiej za ten brutalny faul.



Taką sankcję nałożyła komisja dyscyplinarna Jawy Wschodniej PSSI na Muhammmada Hilmi Gimnastiara.



Jego Putra Jaya Pasuruan przegrała ten mecz 2-7 z Persetą 1970 Tulungagung.#AzjaGola pic.twitter.com/g1aVoCeKRQ — Adam Zmudziński (@Adam_Zmudzinski) January 7, 2026

Le condizioni dell’avversario

Il difensore del Perseta, Firman Nugraha, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale.

Inizialmente ricoverato in terapia intensiva con ossigeno, il referto medico ha confermato che le ferite non erano gravi fortunatamente.

In ogni caso l’incidente ha comunque sollevato grandi preoccupazioni.

Maxi multa e carriera finita per il giocatore Gimnastiar

Ovviamente l’accaduto non è passato in sordina.

La squadra del PS Putrajaya Pasuruan ha prontamente risolto il contratto di Gimnastiar, rilasciando anche scuse ufficiali agli avversari. Oltre alla squalifica, il calciatore dovrà affrontare una multa di circa 30.000 dollari (25.000 euro), una punizione severissima per un atto di violenza in campo.

Questo episodio, avvenuto mentre il punteggio era già favorevole agli avversari per 4-0, ha sorpreso tutti, dato che Muhammad Hilmi Gimnastiar non aveva mai avuto precedenti di comportamenti violenti. La frustrazione per il risultato della partita sembra aver avuto un ruolo determinante nel suo gesto, ma non giustifica comunque il fatto.

Con una carriera probabilmente terminata, Gimnastiar dovrà fare i conti con le gravi conseguenze del suo comportamento.

