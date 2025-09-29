Il gioco Il Tabellone, rilanciato da Teo Mammucari a Domenica In, ha avuto vita breve ed è sparito dopo una sola puntata. Ecco cosa è stato inserito al suo posto.

Domenica In, cosa c’è al posto del Tabellone

Il ritorno del gioco Il Tabellone a Domenica In, rilanciato da Teo Mammucari durante la prima puntata della nuova stagione, ha già subito la sua cancellazione. Dopo una sola domenica in onda, infatti, il gioco ha avuto una battuta d’arresto. A comunicarlo è stata direttamente la Rai, attraverso una nota ufficiale che chiarisce le nuove disposizioni per la trasmissione. Nella nota si legge:

“Si comunica che a decorrere dalla puntata di Domenica In del 28 settembre 2025 è sospesa la realizzazione del concorso denominato Il Tabellone. Nel corso di detta puntata sarà comunque realizzata un’interazione con i concorrenti da casa che se lo vorranno potranno giocare con il conduttore del gioco senza che vi sia in palio alcun premio.”

Il gioco a Domenica In lo abbiamo visto perché l’intento di Mammucari era di portare un po’ di leggerezza e partecipazione da casa. Questo anche con l’aiuto di Mara Venier. Tuttavia, sembra che la formula non abbia convinto, portando alla decisione di metterlo subito in pausa.

Durante l’ultima puntata andata in onda, Teo Mammucari si è limitato a una breve telefonata con alcuni concorrenti da casa, senza il supporto del Tabellone né premi in palio. Nessuna traccia nemmeno della presenza scenica di Mara Venier in questa parte del programma.

Per quanto riguarda il futuro del gioco in diretta, la Rai ha precisato:

“Sarà cura della Rai rendere noto tempestivamente se a decorrere dalla puntata di Domenica In del 12 ottobre 2025 sarà realizzato il concorso a premi denominato Il Gioco Telefonico Di Domenica In di cui alla scheda allegata alle presenti condizioni generali di partecipazione.”

Quindi, al momento, l’interazione con il pubblico prosegue ma in minor misura, ma non è ancora chiaro se e come tornerà un nuovo gioco telefonico con premi, a partire da metà ottobre. Che succederà?