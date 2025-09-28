Cosa succede nella puntata del 2 ottobre de La notte nel cuore? A seguire anticipazioni e trama della serie turca, con un riassunto dell’episodio del 28 settembre.

Anticipazioni La notte nel cuore 2 ottobre

La puntata del 2 ottobre de La notte nel cuore promette di lasciare i telespettatori col fiato sospeso. Dopo aver accettato un passaggio da Nazim, Sevilay viene sorpresa da Nuh, furioso per la sua assenza. La lite è violenta e lei medita seriamente di lasciarlo, dicendogli: “Non ho intenzione, adesso che sono finalmente libera, di restare prigioniera delle tue gelosie”. Ma Nuh si apre con lei, raccontando traumi del passato, e la convince a restare.

Nel frattempo, Samet aspetta Sumru fuori dal lavoro, ma dopo un litigio, la insegue in auto e finisce per schiantarsi. È in condizioni critiche e viene portato d’urgenza in ospedale. Le anticipazioni de La notte nel cuore svelano che tutto il clan Sansalan corre al suo capezzale. Sumru, nonostante tutto, è in lacrime.

Ma la trama si fa ancora più intricata: Samet ha bisogno di un trapianto di rene e svela che anche Bünyamin potrebbe essere compatibile… perché è suo figlio!

Come se non bastasse, Sumru viene attaccata pubblicamente da Azmi, un uomo che la accusa di essere l’amante di Tahsin. La situazione degenera e i due finiscono in centrale.

La tensione sale anche per Nuh, che scopre il tentato aborto orchestrato da Hikmet contro Melek. La affronta con una pistola e le impone di confessare tutto… ma poi, sorprendentemente, le risparmia la vita.

Il finale della puntata de La notte nel cuore lascia tutti sconvolti: Samet ha un arresto cardiaco. La sua vita è ancora in bilico…..

Cosa è successo nella puntata del 28 settembre

Le anticipazioni de La notte nel cuore rivelano un episodio carico di tensione. Esat si rifiuta di seguire Bünyamin e reagisce con la violenza: nella colluttazione, spara e ferisce un uomo, ma finisce anche per colpirsi accidentalmente al braccio.

Intanto, alla villa Sansalan, Cihan caccia Esat di casa, ma lo scontro tra fratellastri degenera in una rissa. Samet interviene e sorprendentemente prende le difese di Esat, decidendo poi di andarsene.

Nel frattempo, Tahsin fa un passo importante con Sumru, promettendole amore e rispetto senza invaderne l’indipendenza. I due si presentano insieme in tribunale per l’udienza del divorzio tra Sumru e Samet. Ma la trama de La notte nel cuore sorprende ancora: Samet, davanti al giudice, si tira indietro e dice di non voler più procedere. La reazione di Tahsin è furiosa: lo aggredisce e devono separarli.

Melek cerca di fermare Cihan prima che parta per Berlino, ma non riesce a raggiungerlo in aeroporto. Intanto Sumru ottiene ufficialmente un ruolo di responsabilità nel negozio, zittendo chi la ostacolava.

E un colpo di scena finale: Cihan cambia idea e resta per partecipare al funerale del padre di Sevilay.

Quante puntate ha la serie turca

Con 34 episodi nel corso della prima stagione (in Turchia per la precisione), quante puntate ha La notte nel cuore? Al momento Mediaset ha mandato in onda 60 appuntamenti imperdibili.

Quando va in onda La notte nel cuore: dov’è stata girata

Sappiamo quando va in onda La notte nel cuore? La serie turca ha nuovamente cambiato giorni. Sebbene mantenga il suo appuntamento fisso la domenica sera, ha raddoppiato al giovedì per la settimana del 2 ottobre.

Ricordiamo che la serie televisiva è girata nella splendida e incantata cornice della Cappadocia, in Turchia. Le varie riprese si muovono tra Göreme, Ürgüp, Ortahisar e la fortezza Ortahisar Kalesi.

Come vedere La notte nel cuore in TV e in streaming

Per poter seguire e non perdervi nemmeno un secondo de La notte nel cuore, potete farlo su Canale 5, oppure in streaming su Mediaset Infinity.

Grazie a questo mezzo c’è la possibilità anche di poter recuperare gli episodi precedenti.