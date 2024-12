Nuova eliminazione questa sera al Grande Fratello. Nel corso della diretta infatti uno tra Amanda Lecciso, Luca Calvani, Stefano Tediosi e Federica Petagna lascerà la casa. Ma chi sarà a dover abbandonare il programma? Scopriamo cosa ci dicono i sondaggi.

Chi lascerà il Grande Fratello?

Stasera su Canale 5 torna finalmente il Grande Fratello. Anche questa settimana all’interno della casa ne sono accadute di ogni e nel corso della diretta dunque non mancheranno nuovi confronti tra gli inquilini. Ancora una volta si parlerà come sempre di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che in questi giorni hanno vissuto un momento di crisi, al punto da decidere di interrompere la loro relazione.

Si parlerà anche di Helena Prestes, che nelle ultime ore è finita nuovamente nel mirino di alcuni concorrenti, dopo aver deciso di portare con sé Lorenzo nel tugurio. Non mancherà anche una nuova importane eliminazione. Stasera infatti uno tra Amanda Lecciso, Luca Calvani, Stefano Tediosi e Federica Petagna lascerà definitivamente il programma. Ma cosa accadrà dunque?

In questi giorni, come ogni settimana, abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare e di salvare il vostro concorrente del cuore. Ma quali sono stati i risultati? Scopriamolo. A risultare essere la meno votata è stata Federica, con il 12% dei voti. A seguire troviamo Stefano con 14%, Amanda con il 16% e Luca, risultato il più amato con ben il 58% dei voti.

Stando all’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere Federica Petagna la nuova eliminata del Grande Fratello. Vi ricordiamo tuttavia che il televoto ufficiale è attualmente ancora aperto e che dunque per stasera tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma cosa succederà e chi dovrà lasciare la casa una volta per tutte? Lo scopriremo solo questa sera nel corso della diretta. Appuntamento come sempre su Canale 5, alle 21.30.