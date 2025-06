Sono trascorsi più di 20 anni da quando Giorgia ed Emanuel Lo si sono innamorati. Non tutti sanno però che qualche mese prima di dare il via alla loro relazione, i due si erano già esibiti insieme al Festivalbar.

Il retroscena su Giorgia ed Emanuel Lo

Era il lontano 2004 quando Giorgia dava ufficialmente il via alla sua relazione con Emanuel Lo. Con il passare del tempo la cantante e il ballerino sono diventati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e ancora oggi, a distanza di più di 20 anni, i due sono unitissimi e innamoratissimi. Spesso infatti sui loro social appaiono tenere dediche e solo qualche settimana fa è accaduto qualcosa che ha commosso il web. Proprio Lo è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. In quell’occasione non è mancata una lettera a sorpresa da parte della Todrani, che spendendo meravigliose parole per il suo compagno ha affermato:

“Dopo tutti questi anni riusciamo ancora a sorprenderci e ridere insieme e a scoprire cose nuove ogni giorno. Sei un uomo meraviglioso e non parlo solo degli addominali perché, come dice la canzone, oltre agli addominali c’è di più“.

Un amore da favola dunque quello che c’è tra Giorgia ed Emanuel Lo. Non tutti però sanno che anni fa, pochi mesi prima dell’inizio della loro storia, la cantante e il coreografo si erano già esibiti insieme. Era l’estate del 2003 e la Todrani si era esibita al Festivalbar con il singolo Spirito libero. Sul palco con lei, tra i ballerini, c’era anche Lo, che di lì a breve sarebbe diventato il suo diventato compagno di vita.

In queste ore intanto proprio la cantante ha rilasciato il suo nuovo singolo, L’unica, che ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit più amate e ascoltate di questa estate.