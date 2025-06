Cosa è accaduto tra i due ex volti di Temptation Island

In queste ore Gaia Vimercati ha annunciato la fine della sua relazione con Luca Bad. L’ex volto di Temptation Island ha poi parlato di azioni legali. Ecco cosa sta accadendo.

Il post dell’ex volto di Temptation Island

Lo scorso anno tra i protagonisti di Temptation Island ci sono stati anche Gaia Vimercati e Luca Bad. Chi ha seguito il reality show ricorderà bene che il viaggio nei sentimenti della coppia non era terminato nel migliore dei modi. Tuttavia dopo la fine del reality show i due avevano deciso di riprovarci. Da qualche settimana però si è iniziato a parlare di una nuova crisi tra Gaia e Luca e stando ai gossip emersi la relazione sarebbe terminata per via di un tradimento di lei. Adesso, a seguito dei pettegolezzi, la Vimercati è intervenuta sui social e con una storia ha annunciato la rottura con Bad. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Sono qui semplicemente per comunicarvi, con rispetto e sincerità, che la mia relazione con Luca è terminata. Una scelta dolorosa, ma maturata con consapevolezza”.

LEGGI ANCHE: Nicolò Filippucci fuori dalla Top100, Luk3 e TrigNO ancora in classifica

Ma non è finita qui. A seguito delle calunnie sul suo conto, l’ex volto di Temptation Island ha annunciato di aver agito per vie legali e di aver contattato le forze dell’ordine. In merito Gaia ha spiegato:

“Le autorità competenti sono già intervenute. Le forze dell’ordine sono pienamente informate su ciò che sta accadendo. E tutto ciò che verrà diffuso – in forma pubblica o privata – senza il mio consenso, sarà oggetto di azioni legali già in corso. […] I prossimi a muoversi saranno i miei legali, con la fermezza che avrei forse dovuto adottare prima seguendo innumerevoli consigli, proprio per evitare che una chiusura già dolorosa diventasse anche dannosa”.

Luca nel mentre non è ancora intervenuto per dare la sua versione dei fatti e non è chiaro se nelle prossime ore vorrà rompere il silenzio.