Giorgia ed Emanuel Lo si sono mostrati più innamorati che mai all’interno di alcune foto sui social che li ritraggono al mare. Ecco tutte le immagini.

Le foto di Giorgia ed Emanuel al mare

Giorgia ed Emanuel Lo ormai stanno insieme da diversi anni e spesso si parla del loro rapporto stupendo quando pubblicano delle foto sui social. Il secondo è maestro di danza nella scuola di Amici, mentre la prima è stata ospite come giudice esterno in diverse occasioni.

LEGGI ANCHE: Cosa ne sarà dei conduttori esclusi dai palinsesti Rai? Il loro futuro

Non è mai mancato uno scambio ricco di tenerezza tra loro nel programma di Canale 5, che fosse una frase o un gesto come un bacio. La loro dolcezza e simpatia ha conquistato il pubblico a casa e anche tutti coloro che bazzicano i social. Ma non solo il carattere, infatti anche il loro fisico messo in mostra d’estate (e non solo) fa sempre alzare la temperatura di Instagram.

Giorgia ed Emanuel Lo al mare innamorati

Sono immancabili, di anno in anno, gli scatti ‘bollenti’ mentre Giorgia ed Emanuel Lo si trovano al mare in qualche località per rilassarsi. Qui sopra, per esempio, li vediamo mentre si godono il sole dentro l’acqua e non possiamo fare a meno di notare quanto siano felici e innamorati.

I commenti sotto il post provengono da amici famosi, come Elena Sofia Ricci, Raimondo Todaro, Jessica Morlacchi, Elena D’Amario e tanta gente comune che li segue con piacere. Adesso non ci resta che attendere che cosa avranno in serbo per noi al termine di questo periodo estivo, ovvero con l’arrivo dell’autunno.

Giorgia sta rilasciando della nuova musica, quindi probabilmente dobbiamo aspettarcene tanta altra anche nel prossimo futuro. Inoltre, la ritroveremo alla conduzione di X Factor a partire da settembre. Nello stesso mese, in più, probabilmente Emanuel Lo riprenderà il ruolo di insegnante nella scuola di Amici ma ancora non abbiamo conferme ufficiali.