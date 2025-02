Al ritiro del Premio Tim Giorgia è stata accolta da un grande affetto del pubblico dopo il sesto posto e non ha trattenuto le lacrime

Una serata molto particolare quella della finale del Festival di Sanremo 2025 quando è stata resa nota la classifica. Il sesto posto di Giorgia non è piaciuto al pubblico presente che ha protestato con vari fischi e urla. La cantante ha però ricevuto un altro premio e nel ritirarlo si è visibilmente commossa.

Le lacrime di Giorgia durante il ritiro del Premio Tim a Sanremo 2025

Non sarebbe un vero Sanremo se non ci fossero le proteste e così è successo anche nel 2025, anche durante un Festival abbastanza liscio e senza troppi fronzoli, rispetto a quello a cui eravamo abituati con Amadeus. Sì perché il momento della classifica è tutta una sorpresa, un’incognita e tutto può davvero succedere.

Così è stato quando Carlo Conti ha annunciato gli ultimi due posti fuori dalla Top 5 che sono stati prima Achille Lauro (settimo) e poi Giorgia (sesta). I due cantanti, amatissimi dal pubblico, erano stati nelle Top 5 nelle serate precedenti ed erano dati come papabili vincitori del Festival. Finire fuori dalla cinquina finale ha fatto andare su tutte le furie i presenti che hanno riempito l’Ariston di fischi.

Ma Giorgia ha vinto un altro premio (quello forse minore, ma comunque tutti hanno un valore importante) e cioè il Premio Tim. Si tratta di un riconoscimento che nasce proprio da una votazione del pubblico attraverso l’app della nota azienda sulle preferenze dei cantanti in gara. La consegna del premio (da parte dell’AD della Tim) è avvenuta sul palco dell’Ariston, quindi la cantante è rientrata per ritirare il riconoscimento.

Nel momento della consegna del premio Giorgia è stata accolta da grandi appalusi da parte del pubblico, dell’orchestra e dei presenti in generale. Lei ha ringraziato mostrando un grandissimo sorriso, ma poi non è riuscita a trattene le lacrime ed è scoppiata a piangere. Tutta la sala, infatti, ha urlato il suo nome, ha detto “hai vinto tu” e lei era visibilmente emozionata per tutto questo grande affetto.

gli occhi pieni di lacrime, la platea in piedi che grida “hai vinto”

Giorgia è il Festival di Sanremo 2025#sanremo2025 pic.twitter.com/SYM4I3TX0c — isabella insolia (@isainsolia) February 16, 2025

Sì, Giorgia meritava molto di più da questo Festival di Sanremo.