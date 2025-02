Piccola disavventura per il padre di Giorgia in occasione del Festival di Sanremo 2025. Il musicista si è perso l’esibizione della figlia (e la sua vittoria) nella serata delle cover perché è stato fermato all’aeroporto e quindi non ha fatto in tempo a raggiungere la kermesse. Ecco cosa è successo.

Il padre di Giorgia fermato all’aeroporto e non può vedere la figlia all’Ariston

La cantante Giorgia, attualmente tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2025, è figlia d’arte. Suo padre è Giulio Todrani, musicista famosissimo negli anni ’70 e ’80. Nel 2020 è stato anche tra i concorrenti di The Voice Senior. Oggi è presenza quasi fissa a La Volta Buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo.

Proprio con la squadra de La Volta Buona, ieri Giulio Todrani avrebbe dovuto raggiungere Sanremo per assistere alla serata delle cover proprio seduto all’Ariston. E proprio nella serata di ieri la figlia Giorgia ha vinto in coppia con Annalisa. Insieme hanno cantanto “Skyfall” di Adele prendendosi una standing ovation. Ma purtroppo il signor Giulio non ha potuto assistestere.

Come lui stesso ha raccontato oggi nella puntata speciale de La Vola Buona in diretta da Sanremo, è stato bloccato all’aeroporto. Il motivo? Aveva la carta d’identità scaduta. Quindi ha dovuto raggiungere la località ligure in auto e non ha ovviamente fatto in tempo per assistere dal vivo alla serata. Ha seguito l’esibizione della figlia e ha visto la sua vittoria dal sedile dell’auto.

Un vero peccato e la stessa Caterina Balivo si è detta sinceramente dispiaciuta per quanto successo. Comunque siamo sicuri che stasera, per la serata finale, Giulio Todrani sarà lì vicino alla figlia a supportarla e a fare il tipo per lei. Anche se purtroppo non potrà essere all’Ariston. Perché? Ha detto di non avere il biglietto.