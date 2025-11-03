Giorgia spiega perché non sogna di fare concerti negli stadi
La risposta di Giorgia
Da tempo in molti sognano di vedere un concerto di Giorgia in uno stadio. In queste ore la cantante ha però spiegato di preferire le arene, i teatri e i club.
Le parole di Giorgia
Mancano pochi giorni all’uscita di G, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. Il disco, che conterrà anche i fortunati singoli La cura per me e Golpe, vedrà la luce il prossimo 7 novembre e di certo non deluderà le alte aspettative dei fan. In queste ore intanto la Todrani ha presentato il progetto alla stampa e nel corso della chiacchierata ha risposto anche alle domande dei giornalisti.
A un tratto così a Giorgia è stato chiesto perché a oggi non si è mai esibita in concerto in uno stadio. Da anni infatti i fan sognano di vedere la cantante nei templi della musica e così adesso è arrivata la risposta definitiva dell’artista romana. La Todrani ha infatti spiegato di non aver mai seriamente valutato la possibilità di cantare in uno stadio e di preferire le arene, i teatri e i club. In merito ha dichiarato:
“Chi lavora con me da tanto mi chiede perché non ho l’ambizione di esibirmi in uno stadio. Al massimo potrei farne uno o due. Il bello della tournée è che tu inizi in un modo, fai le date, viaggi la notte, mangi male, però poi ha questo incontro meraviglioso in una città dopo l’altra. Lo stadio è diverso. Quando sono stata ospite da Elisa è stato pazzesco, è un altro tipo di emozione. Però non ci ho mai pensato. Non è una cosa che desidero. Io vorrei tornare nei club”.
Ma lo stadio? (A dopo con recensione e qualche altra domanda su G) pic.twitter.com/pHC5V5nJKJ
— PaolaGallo 📢 (@OndeFunky) November 3, 2025
Giorgia nel mentre si prepara al lancio del suo nuovo album di inediti e della tournée che tra poche settimane la porterà nei principali palasport del nostro paese.
