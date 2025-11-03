Da tempo in molti sognano di vedere un concerto di Giorgia in uno stadio. In queste ore la cantante ha però spiegato di preferire le arene, i teatri e i club.

Le parole di Giorgia

Mancano pochi giorni all’uscita di G, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia. Il disco, che conterrà anche i fortunati singoli La cura per me e Golpe, vedrà la luce il prossimo 7 novembre e di certo non deluderà le alte aspettative dei fan. In queste ore intanto la Todrani ha presentato il progetto alla stampa e nel corso della chiacchierata ha risposto anche alle domande dei giornalisti.

A un tratto così a Giorgia è stato chiesto perché a oggi non si è mai esibita in concerto in uno stadio. Da anni infatti i fan sognano di vedere la cantante nei templi della musica e così adesso è arrivata la risposta definitiva dell’artista romana. La Todrani ha infatti spiegato di non aver mai seriamente valutato la possibilità di cantare in uno stadio e di preferire le arene, i teatri e i club. In merito ha dichiarato:

“Chi lavora con me da tanto mi chiede perché non ho l’ambizione di esibirmi in uno stadio. Al massimo potrei farne uno o due. Il bello della tournée è che tu inizi in un modo, fai le date, viaggi la notte, mangi male, però poi ha questo incontro meraviglioso in una città dopo l’altra. Lo stadio è diverso. Quando sono stata ospite da Elisa è stato pazzesco, è un altro tipo di emozione. Però non ci ho mai pensato. Non è una cosa che desidero. Io vorrei tornare nei club”.

Ma lo stadio? (A dopo con recensione e qualche altra domanda su G) pic.twitter.com/pHC5V5nJKJ — PaolaGallo 📢 (@OndeFunky) November 3, 2025

Giorgia nel mentre si prepara al lancio del suo nuovo album di inediti e della tournée che tra poche settimane la porterà nei principali palasport del nostro paese.

