Mancano poche ore alla finale di X Factor ma in queste ore si sta già parlando della prossima edizione. Ma Giorgia dunque tornerà alla conduzione del talent show? Adesso arriva la sua risposta.

Giorgia rivela se tornerà a X Factor

Mancano una manciata di ore alla finale di X Factor. Questa sera, in diretta da Piazza del Plebiscito, andrà in onda l’ultima puntata di questa edizione del talent show, durante la quale scopriremo finalmente chi sarà a vincere il programma. Giorgia e i quatto giudici Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia si preparano a guidare i quattro artisti ancora in gara in questa sfida decisiva, durante la quale il pubblico vivrà un’emozione dietro l’altra.

Ieri intanto, sempre da Napoli, si è svolta la conferenza stampa della finale e nel corso dell’incontro con i giornalisti la conduttrice e la giuria hanno risposto a tutte le domande. Nonostante questa edizione non sia ancora terminata, c’è già chi pensa al prossimo anno. In molti infatti si sono chiesti se Giorgia tornerà alla conduzione di X Factor anche nel 2026. A rispondere a questa domanda è stata così la cantante stessa, che ha fatto intendere di non sapere ancora cosa potrebbe accadere nei mesi a venire. Queste le sue dichiarazioni, che non sono passate inosservate:

“Se non ci sarà due senza tre lo vedremo. Io non so neanche se arrivo a fine dicembre. Una cosa alla volta. Quest’anno me lo sono goduta di più, avevo meno angoscia. E poi i giudici hanno creato una bella atmosfera”.

Al momento dunque non è ancora chiaro se Giorgia condurrà X Factor anche il prossimo anno. Attualmente la cantante è totalmente concentrata sulla finale di questa sera, durante la quale scopriremo chi sarà ad alzare la coppa. Ma cosa accadrà e quali emozioni ci attendono? Non resta che attendere per scoprirlo.

