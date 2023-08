NEWS

Andrea Sanna | 30 Agosto 2023

Uomini e donne

In studio durante l’ospitata di Federico e Carola i presenti chiedono il trono bis per l’ex tronista di Uomini e Donne

Trono bis per Federico a Uomini e Donne?

Nel pomeriggio di ieri si sono tenute le registrazioni di Uomini e Donne, che hanno visto per grande parte della puntata ospiti Federico Nicotera e Carola Carpanelli. Come noto i due non stanno più insieme. Proprio nel corso dell’appuntamento sono emersi i motivi della rottura e non sono mancate accuse reciproche per svariarti motivi (QUI I DETTAGLI).

Tra le tante cose dette, però, c’è stato un dettaglio che non è sfuggito agli utenti del web e ha attirato l’attenzione di tanti. Dalle anticipazioni emerse su Isa & Chia e da GemmaPagali.it pare che qualcuno dei presenti in studio a Uomini e Donne abbia avanzato una proposta. Non sappiamo bene di chi si tratta, se è una richiesta del pubblico o qualcuno del parterre, ma pare che abbiamo suggerito a Federico Nicotera di tornare sul trono: “Dai, aggiungiamo un’altra sedia”.

Lanciata l’iniziativa, Maria De Filippi è subito intervenuta per placare gli entusiasmi. La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato che al momento l’ex tronista non sarebbe pronto per un’esperienza bis nel dating show, dato anche quanto accaduto con Carola. Nonostante tutto, infatti, mentre la Carpanelli ha dichiarato di non avere intenzione di tornare con Federico, dall’altra il ragazzo sembra essere ancora preso seppur deluso e amareggiato.

Ma in tutto ciò se Maria De Filippi ha consigliato di lasciare perdere al momento, come avrà reagito invece Nicotera? L’ex tronista di Uomini e Donne è stato molto chiaro e ha ribattuto: “Solo se scendesse un’altra volta Carola”. Frase che sottolinea quindi quanto il ragazzo sia ancora molto preso dall’ex tronista e non intenzionato, a oggi, ad avere nuove frequentazioni.

Capiremo se nel corso dei mesi potrà cambiare qualcosa e se, magari, a sorpresa Federico Nicotera farà il suo ritorno a Uomini e Donne come tronista.