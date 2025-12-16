Ieri nel corso della registrazione di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta tra Martina Cardamone e Nicole Belloni. Ecco chi ha scelto e cosa è successo durante la puntata che vedremo presto in onda in TV.

La scelta di Flavio Ubirti

Lorenzo Pugnaloni lo aveva già rivelato a CasaLollo3 e adesso è arrivata la conferma ufficiale durante le anticipazioni di Uomini e Donne: Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta. Sempre dalla medesima fonte abbiamo ovviamente scoperto cosa è successo nel corso della registrazione del 15 dicembre 2025 e dunque chi ha scelto tra Martina Cardamone e Nicole Belloni.

Il tronista durante il suo percorso è sempre stato molto lineare, ha realizzato poche esterne ed è stato molto attento ai comportamenti delle due corteggiatrici rimaste.

Durante la precedente puntata registrata Flavio Ubirti ha ammesso di aver notato Martina decisamente “troppo impostata”. Questo ha quindi subito fatto pensare che il tronista avesse così già scelto Nicole, che al contrario ai suoi occhi è sembrata più autentica e spontanea, conquistando così la fiducia del ragazzo.

E ieri a Uomini e Donne è finalmente arrivata la scelta di Flavio Ubirti. Il tronista ha scelto di proseguire la sua conoscenza fuori con…

Chi ha scelto Flavio a Uomini e Donne

Dunque chi ha scelto Flavio Ubirti tra Martina Cardamone e Nicole Belloni? Il tronista ha scelto di poter costruire un legame più approfondito con la corteggiatrice Nicole.

Stando a quanto emerso lei ha ovviamente accettato, mostrandosi emozionata agli occhi del pubblico e di Flavio, ricambiando i suoi sentimenti. Dall’altra parte per Martina non è stato semplice. Per quanto avesse creato un bel legame con il tronista, tra loro le cose ultimamente erano andate via via a incrinarsi. Qual è stata la sua reazione?

La corteggiatrice di Uomini e Donne dopo la scelta di Flavio Ubirti si è mostrata rispettosa e composta, sebbene si sia mostrata molto dispiaciuta.

Quando vedremo la scelta di Flavio a Uomini e Donne? Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: Trono Over

Dopo la scelta di Flavio Ubirti, passiamo alle altre anticipazioni di Uomini e Donne per quanto riguarda il Trono Over.

Gemma Galgani sta vivendo un momento particolarmente emotivo. Nelle settimane scorse, Mario aveva mostrato interesse nei suoi confronti, avvicinandosi con gesti affettuosi, fino a scambiarsi anche un abbraccio che aveva fatto sperare i telespettatori.

Ma oggi la situazione è cambiata drasticamente. Gemma è scoppiata in lacrime quando Mario ha confessato di non provare nessun tipo di attrazione o sentimento per lei, decidendo di chiudere definitivamente la loro conoscenza. È un colpo duro per la dama torinese, che si ritrova ancora una volta a fare i conti con una delusione.

Nel frattempo, Sabrina e Carlo sembrano essere arrivati a un punto di svolta. Dopo aver interrotto la loro frequentazione, oggi Carlo ha fatto un passo avanti, presentandosi con un mazzo di fiori e dichiarando di voler riprendere il percorso con lei. La situazione, però, non è affatto semplice. Sabrina sta continuando a vedere Lorenzo, appena arrivato nello studio, e ha anche accolto un nuovo corteggiatore.

Tina Cipollari è convinta che Sabrina stia solo illudendo Carlo e che non abbia un vero interesse nei suoi confronti. Ma Sabrina ribadisce di voler prendersi il tempo necessario per conoscere meglio tutti e tre i Cavalieri, senza forzare i suoi sentimenti. Dopo una lunga discussione, Mario e Maria G. hanno deciso di chiudere ogni rapporto, con Mario che ha addirittura chiesto alla redazione di far tornare Isabella, la dama che aveva rifiutato la settimana scorsa per rispetto di Maria G.

E ancora che altro è successo dalle anticipazioni di Uomini e Donne? Gianmaria, intanto, ha iniziato a frequentare Maria, dama che aveva anche incontrato Alessio. Ma Maria ha chiarito di voler proseguire solo con Gianmaria, interrompendo ogni contatto con Alessio. La conoscenza tra Arcangelo e Magda, invece, va avanti a gonfie vele: i due si sono dichiarati apertamente coinvolti. Tuttavia, Sebastiano continua a essere contrario a questa relazione, sostenendo che Magda farebbe meglio a tenersi lontana da lui.

