Nel nuovo show mattutino di Alfonso Signorini, la giornalista Grazia Sambruna ha bocciato Beatrice Luzzi nel ruolo di opinionista. Non è tardata ad arrivare la replica piccata dell’attrice.

Beatrice Luzzi, la critica di una giornalista

Come ogni mercoledì Alfonso Signorini è tornato su Instagram con il suo nuovo format “Boom”. Oggi Grazia Sambruna, giornalista de Il Corriere della Sera tra i tanti, ha rivelato nella rubrica dei promossi e bocciati chi, secondo lei, rientra nella categoria di questi ultimi: “La bocciata del giorno è Beatrice Luzzi”.

Ironico Alfonso Signorini ha commentato: “No, ti prego. Non mettermi nei casini Sambruna. Perché la Luzzi bocciata?”, ha voluto poi sapere.

A questo punto la giornalista ha spiegato le motivazioni di questo suo voto nei confronti di Beatrice Luzzi: “Eh sarà anche per me una giornata lunga, Alfonso. Ma Alfonso cosa le è successo. Non si sa. Non lo sai neanche tu? Io riporto ciò che ho da dire.

Come opinionista del Grande Fratello è troppo schierata. Difende i giovani, quindi Shaila, Lorenzo ecc, contro tutti gli altri. Va bene fare il ruolo della cattiva. Ma sai qual è il problema secondo me? Che è banale e scontata. Dieci minuti prima che intervenga sappiamo già cosa avrà da dire, chi difenderà e perché”.

A #Boom boccio Beatrice Luzzi, troppo schierata come opinionista al #grandefratello. Difende sempre il ‘clan’ dei giovinastri e ce l’ha con Orlando x ragioni personali. Dice che tutti invidiamo Shaila e Lorenzo perché vorremmo essere loro. Ma ‘tutti’ chi? Boh, forse solo lei! 👼 pic.twitter.com/jRFttJajwU — GraceSomehow (@LaSambruna) March 12, 2025

A queste parole Alfonso Signorini ha aggiunto che domani in puntata chiederà a Beatrice Luzzi cosa è accaduto con Stefania Orlando. La giornalista a questo punto ha risposto:

“Perché la Orlando le ha dato torto ben due volte a Pomeriggio 5 prima di entrare nella Casa. Non l’aveva attaccata, semplicemente la pensava diversamente su Shaila rispetto a lei. E aveva detto che Beatrice Luzzi non aveva ragione e quella cosa lì non si poteva dire. Visto che Beatrice sostiene tanto che siamo tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo, di questi ragazzi giovani e belli che si innamorano. Ma chi nella vita è geloso di Shaila e Lorenzo? Ma per favore. Chi vorrebbe essere loro. Forse Beatrice Luzzi, chi lo sa!”.

A queste parole di Grazia Sambruna, condivise anche su X, è arrivata la pronta risposta da parte dell’opinionista del Grande Fratello: “Scusa. Tralasciando tanto altro, perché al contrario di te non ho tempo da perdere, potresti riportarci un mio video o post in cui io avrei detto che sono tutti invidiosi di Shaila e Lorenzo? Se non lo trovi la tua è calunnia”.

Il botta e risposta tra Beatrice Luzzi e la giornalista Grazia Sambruna

La giornalista a questo punto ha ribattuto alla frase della Luzzi con queste parole:

“Hai parlato di invidia nei confronti di Chiara che fa parte della gang che, purtroppo, ti vediamo difendere sempre e a priori. Shaila e Lorenzo sono super tossici e li definisci ‘focosi e passionali’, come fossero coppia da far ‘invidia’, appunto. Su Orlando sempre ‘calunnia’?”, ha concluso Grazia Sambruna.

Beatrice Luzzi in ogni caso ha fatto sapere che è in attesa di vedere i video o i post in cui avrebbe fatto queste esternazioni. Vedremo se ci sarà ancora modo di parlarne o se la faccenda si chiuderà qui.