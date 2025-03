Nella recente ospitata a Domenica In, Vittorio Cecchi Gori ha svelato un retroscena inedito su Leonardo Pieraccioni: per il suo compleanno ai tempi de Il ciclone, infatti, gli ha regalato un assegno, piuttosto sostanzioso, si tratta di 1 miliardo di lire!

Vittorio Cecchi Gori e l’aneddoto su Pieraccioni

Tra le notizie che tanto stanno facendo chiacchierare è balzata all’occhio del pubblico la recente intervista di Vittorio Cecchi Gori a Domenica In, in compagnia dell’ex moglie Rita Rusic. Qui infatti ha svelato un aneddoto legato a Leonardo Pieraccioni e al successo del film “Il ciclone”, diretto e interpretato dal regista e attore toscano nel 1997.

In puntata da Mara Venier hanno ricordato i momenti più importanti della carriera del noto produttore cinematografico. Ed è proprio per questo che era impossibile non fare riferimento all’ottima riuscita de Il ciclone, di cui come detto Leonardo Pieraccioni ne è stato protagonista non solo davanti ma anche dietro la macchina da presa.

La pellicola aveva battuto ogni record possibile all’epoca. Così quell’anno, in occasione del compleanno di Pieraccioni, Vittorio Cecchi Gori decise di fargli un regalo come dire… molto costoso! A rivelare il retroscena Rita Rusic: “‘Fagli un assegno di un miliardo di lire’, ‘Sei sicura?’, ‘Sì'”, ha ricordato riportando il botta e risposta con l’ex marito.

Rita Rusic ha continuato a raccontare altri dettagli sul regalo di Vittorio Cecchi Gori, lì seduto accanto a lei: “Leonardo viene in ufficio, luci spente, grande sorpresa: gli diamo l’assegno pieno di zeri. Si era talmente emozionato, si è fatto mettere lo scotch sulla tasca dei pantaloni dove conservava l’assegno. Il giorno dopo è andato vestito così in banca per depositare l’assegno”.

Una scenetta quella rivelata che ha provocato le risate dei presenti in studio e di Mara Venier. Vittorio Cecchi Gori ha infine fatto una precisazione per contestualizzare meglio il regalo fatto a Leonardo: “Pieraccioni aveva diritto ad una percentuale sugli incassi, il regalo era più o meno quello lì… Altrimenti sembra che…”. E voi conoscevate questo aneddoto?