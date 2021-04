1 Giovanna Abate ha incontrato Akash?

In questi mesi è rimbalzato il gossip di una frequentazione tra Giovanna Abate e Akash Kumar. Dopo aver parlato lei apertamente a Casa Chi della conoscenza con il modello, l’ex di Uomini e Donne ha deciso di fare chiarezza, una volta per tutte. Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine dell’amato e seguito dating show, ecco le sue parole riportate gentilmente da Isa & Chia:

“Sono ancora single ma in questo momento mi godo le gioie del mio lavoro“, ha precisato Giovanna Abate. Fatta chiarezza dunque sulla sua attuale vita sentimentale, non sono mancate le domande circa il gossip che l’ha vista vicina ad Akash Kumar, prima che quest’ultimo partisse per L’Isola dei Famosi:

“Non c’è stato alcun seguito dopo il suo ritorno dall’Isola. La nostra frequentazione era iniziata a dicembre ma nessuno dei due avrebbe saputo che piega avrebbe preso. Ci siamo continuati a sentire fino alla sua partenza per l’Honduras. Mi sono trovata bene con questa persona però eravamo entrambi a un punto delle nostre vite in cui ognuno doveva pensare a sé. Non era scoppiato l’amore e stavolta ho preferito rimanesse il bel ricordo di una conoscenza piuttosto che di un amore finito male. Ho imparato a fermarmi prima, piuttosto che rincorrere qualcuno”.

Ha confessato Giovanna Abate la quale, dopo le tante delusioni amorose, ora vuole andarci con i piedi di piombo. Ma dopo l’Isola dei Famosi lei e Akash Kumar si sono incontrati o in qualche modo sentiti? Ecco cosa ha rivelato l’ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne:

“Sì. Eravamo rimasti prima della sua partenza che ci saremmo visti al ritorno. Alla fine non è accaduto nulla. In questo momento è calato il silenzio. Non posso parlare per lui. Ma ad oggi non mi sono sentita di mettere a disposizione delle energie in più che in questo momento ho bisogno di destinare a me stessa”.

Pare quindi che la conoscenza tra Akash Kumar e Giovanna Abate si sia interrotta ancor prima che diventasse qualcosa di davvero serio. Intanto l’ex tronista si sta concentrando su altro…