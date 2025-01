Brutto incidente per Giovanna Civitillo, che finisce in ospedale: cosa è accaduto e come sta la moglie di Amadeus

Pochi minuti fa Giovanna Civitillo ha postato una foto in ospedale, facendo preoccupare i fan. Ma cosa è accaduto e come sta la moglie di Amadeus?

Come sta Giovanna Civitillo

Una delle coppie più belle e solide del mondo dello spettacolo italiano è senza dubbio quella formata da Amadeus e Giovanna Civitillo. Com in molti di certo ben sapranno, i due si sono conosciuti e innamorati negli studi della trasmissione L’Eredità e da quel momento non si sono più lasciati. Nel 2009 sono poi arrivate le fatidiche nozze e solo lo scorso luglio il conduttore e sua moglie, che nel mentre sono diventati genitori di José Alberto, hanno festeggiato i 15 anni di matrimonio.

Con il passare del tempo Amadeus e Giovanna ne hanno passate di ogni. Tuttavia le difficoltà e i problemi non hanno scalfito il loro amore, che dura ancora oggi. Poco fa però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha immediatamente fatto preoccupare i fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Giovanna Civitillo ha infatti postato una foto sui suoi social in cui la vediamo in ospedale con un tutore che le tiene il braccio immobilizzato, un agocannula per la flebo e un cerotto sul labbro inferiore. La moglie di Amadeus, tranquillizzando tutto il web, che è immediatamente entrato in apprensione, ha poi affermato: “Poteva andare molto peggio! Grazie al personale del Pronto Soccorso del Policlinico di Milano!”. Ma cosa è accaduto e come sta ora Giovanna?

Attualmente non è chiaro cosa sia successo alla Civitillo e in che tipo di incidente sia stata coinvolta. Pare però che la situazione non sia grave. Nel mentre in questi minuti gli utenti stanno inviando tutto il loro affetto e il loro sostegno alla moglie di Amadeus. Non resta dunque che fare tanti auguri di pronta guarigione a Giovanna, con la speranza che presto possa tornare in perfetta forma.