A breve nella casa del Grande Fratello arriveranno nuovi concorrenti. Stando alle indiscrezioni emerse, a varcare la porta rossa potrebbe essere anche la figlia di Al Bano.

I nuovi concorrenti del Grande Fratello

Pochi giorni fa Alfonso Signorini ha fatto un annuncio che non è passato inosservato e che ha spiazzato i fan del Grande Fratello. Il presentatore ha infatti svelato che il reality show andrà avanti per ancora diversi mesi e che nei prossimi giorni a varcare la porta rossa saranno nuovi concorrenti. La notizia naturalmente non è passata inosservata e per gli inquilini sono già arrivate le prime sorprese. 4 ex eliminati sono stati infatti ripescati e sono tornati in gioco a tutti gli effetti, mettendo nuovamente a rischio i fragili equilibri.

In rete nel mentre si è sparsa voce che a breve ad arrivare in casa sarà anche una celebre ex Vippona che, proprio come accaduto con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, avrà la possibilità di rimettersi in gioco e di avere una seconda occasione. Di chi stiamo parlando? Nientemeno che di Maria Teresa Ruta. Attualmente non è chiaro quando la conduttrice dovrebbe rientrare ma di certo in molti attendono con ansia questo momento.

In queste ore come se non bastasse a svelare i nomi di altri possibili concorrenti del Grande Fratello è stato Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip a breve e varcare la porta rossa saranno due volti celebri: Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, e Artur Dainese, ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

A breve dunque nuovi inquilini entreranno nella casa più spiata d’Italia e di certo il pubblico si chiede già cosa accadrà. Stasera nel mentre su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata, durante la quale non mancheranno i colpi di scena e una nuova importante eliminazione. Appuntamento come sempre alle 21:30.