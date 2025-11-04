Dopo settimane di indiscrezioni, oggi con un comunicato ufficiale postato sui social Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno annunciato la fine del loro matrimonio.

Giovanni Masiero e Francesca Rocco si dicono addio

Sono trascorsi ben 11 anni da quando Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello. Come è noto, dopo la fine del reality show i due hanno proseguito la loro storia e nel 2016 si sono uniti in matrimonio. Dal loro amore sono nate anche due figlie, Ginevra e Beatrice, che hanno allargato la famiglia.

Nonostante per lungo tempo tutto sia andato a meraviglia tra gli ex gieffini, da qualche settimana a questa parte si è iniziato a parlare di presunta crisi. Oggi così, a seguito dei pettegolezzi, Giovanni Masiero e Francesca Rocco, con un comunicato congiunto pubblicato sui social, hanno annunciato di essersi lasciati e la fine del loro matrimonio. Questo quanto si legge in merito:

“Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. […] Oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”.

Ma non è tutto. Proseguendo, Giovanni Masiero e Francesca Rocco hanno aggiunto: “Anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia. Dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento. […] Separarsi non è un fallimento. È un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. È avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia”.

