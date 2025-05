Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del GialappaShow. Per la prima volta però non c’è stata alcuna conduttrice, nonostante fosse inizialmente prevista la presenza di Giulia De Lellis. Stando a quanto è emerso, l’influencer avrebbe dato buca alla trasmissione.

Il retroscena su Giulia De Lellis

Sono giornate speciali queste per Giulia De Lellis. Solo la scorsa settimana infatti la celebre e amata influencer ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia, concepita dall’amore con Tony Effe. La gravidanza tuttavia, come ben sappiamo, era stata già spoilerata qualche giorno prima dal settimanale Chi, che ha paparazzato la De Lellis mentre metteva in mostra il pancino. Non è mancata ovviamente la dura reazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che sui social è apparsa stizzita e innervosita. Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che ha riportato Giulia al centro dell’attenzione. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come in molti sapranno, ieri sera su Tv8 è andata in onda una nuova puntata del GialappaShow. Il programma tuttavia per la prima volta è stato privo di conduttrice e proprio il Mago Forest a inizio trasmissione ha annunciato che la presentatrice scelta per questa settimana ha dato buca, senza però fare alcun nome. Per tutta la serata il pubblico si è così chiesto se si trattasse di una gag, ma adesso sembrerebbe arrivare la verità.

Come fa notare Grazia Sambruna su MowMag, sembrerebbe che a dare buca al GialappaShow sia stata proprio Giulia De Lellis. Alcuni giorni fa infatti ad annunciare l’arrivo dell’influencer all’interno del programma era stato Tv Sorrisi e Canzoni. La compagna di Tony Effe, come si legge in un trafiletto, avrebbe dovuto partecipare alla trasmissione proprio ieri sera, tuttavia all’ultimo momento avrebbe dato forfait.

Come sottolinea la Sambruna, la De Lellis potrebbe aver deciso di non prendere parte al programma per via della sua gravidanza. Attualmente però non ci sono certezze riguardo e non resta che attendere notizie ufficiali per saperne di più in merito.