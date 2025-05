Molti sanno che in passato c’è stato un discusso dissing tra Pio e Amedeo e Fedez. Il duo comico così nelle ultime ore è tornato a scagliarsi non solo contro il rapper ma anche contro Chiara Ferragni. Ecco cosa è accaduto.

Pio e Amedeo vs i Ferragnez

Senza dubbio in molti ricorderanno che qualche anno fa è scoppiato un vero dissing tra Pio e Amedeo e Fedez, per via di un monologo sul politicamente corretto del duo che aveva fatto scoppiare una vera polemica. Adesso, a distanza di diverso tempo da quell’episodio, i comici sono tornati a parlare di quanto accaduto e si sono così nuovamente scagliati non solo contro il rapper, ma anche contro Chiara Ferragni. Tutto è iniziato quando i due artisti sono passati dal BSMT.

Nel corso della chiacchierata con Gianluca Gazzoli, su domanda diretta del conduttore, Pio e Amedeo sono così tornati sul dissing con Fedez, rivelando di non aver mai fatto pace con il cantante. Ma non solo. Lanciando nuove frecciate ai Ferragnez, il duo ha affermato senza peli sulla lingua:

“Siamo gli unici che ancora non hanno fatto pace con Fedez. Ha fatto pace con cani e porci. Noi siamo stati tra i primi haters dei Ferragnez. Abbiamo sempre detto cose brutte su di loro. Ci sono state le truffe, il Pandoro, ma per me la vera truffa lì è che ci hanno venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco e ci facevano sentire di m**da perché non avevamo quello splendore in casa. Questa cosa non esisteva”.

Ma non è finita qui. Lanciando un’ultima stoccata ai Ferragnez, Pio e Amedeo hanno concluso dichiarando: “Farmi fare la morale da chi metteva il telefono in faccia ai figli da quando avevano un anno è una cosa che proprio non mi è mai andata giù”. Attualmente né Fedez né Chiara Ferragni hanno replicato alle dichiarazioni dei comici e non è chiaro se nelle prossime ore interverranno per dire la loro.