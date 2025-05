Dopo settimane di gossip e indiscrezioni, poco fa Giulia De Lellis ha finalmente confermato di essere incinta. L’influencer ha poi rivelato il sesso del suo primo figlio, concepito dall’amore con Tony Effe.

Giulia De Lellis diventa mamma per la prima volta

Finalmente è ufficiale: Giulia De Lellis è incinta del suo primo figlio! Sono ormai settimane, come sappiamo, che l’influencer è al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Da tempo infatti in rete si mormorava che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fosse in dolce attesa e solo qualche giorno fa sono uscite delle foto che hanno confermato i pettegolezzi. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la De Lellis mentre metteva in mostra il pancino e naturalmente le immagini hanno fatto il giro dei social.

A quel punto però Giulia in persona è intervenuta su Instagram palesemente stizzita, non essendo riuscita a dare per prima la lieta notizia al suo pubblico. Poco fa così l’influencer ha rotto il silenzio e con una serie di emozionanti immagini condivise sul suo profilo ha confermato finalmente di essere incinta. Ma non è finita qui.

Giulia De Lellis ha infatti svelato anche il sesso del suo primo figlio: una femmina. L’ex corteggiatrice, menzionando il suo compagno Tony Effe, ha poi affermato: “Le tue ragazze”. Ma non è finita qui. Allo stesso tempo il rapper ha rivelato il nome della bambina. Ma come si chiama dunque la figlia di Giulia e Tony? Priscilla!

L’influencer e il cantante dunque stanno per diventare genitori per la prima volta. Senza dubbio nei mesi a venire la De Lellis condividerà con il suo pubblico i momenti più belli della gravidanza e terrà i fan costantemente aggiornati. Non resta a questo punto che fare i nostri più sinceri auguri a Giulia e a Tony, che a breve daranno alla luce una bellissima bambina.