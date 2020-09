1 Un gesto sui social potrebbe confermare la rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Ecco quanto emerso nelle scorse ore

Per tutta l’estate gli amanti del gossip si chiedono che ne sarà della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Confermata la crisi tra i Damellis, l’influencer e il deejay si stanno prendendo tutto il tempo a disposizione per riflettere e come detto, saranno loro stessi a parlare quando sarà il momento. Adesso però giunge un gesto fatto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che potrebbe confermare la rottura definitiva o comunque l’aggravarsi della crisi.

E pensare che solo poco tempo fa proprio un gesto fatto da Giulia sui social aveva fatto sperare non poco i fan dei Damellis. In quell’occasione l’influencer aveva condiviso l’ultimo progetto discografico del deejay, aggiungendo di essere fiera di lui. Ma ora che sarà accaduto?

Stando a quanto fatto notare da Giuseppe Porro e 361 magazine, ma anche da qualche utente attentissimo ai dettagli, Giulia De Lellis ha eliminato la parte degli highlights dedicata ad Andrea Damante. Il titolo delle storie in evidenza era ‘My sun’ ovvero ‘Il mio sole’ e raccoglieva i momento più belli tra Giulia e il suo fidanzato. Lei stessa, in più occasioni, ha raccontato ai fan come lei chiami spesso il Dama con questo nomignolo.

Ad esserci ancora, invece, sono le foto dei vari post pubblicati da Giulia De Lellis nel suo profilo Instagram e che mostrano lei e Andrea Damante felici e innamorati. Che la cancellazione di queste storie sia stato solo un ‘clamoroso errore’? Al momento non ci è dato saperlo, ma il dj qualche giorno fa, a ridosso di un gossip che lo vedrebbe vicino ad una nuova fiamma, ha reagito duramente.

Andrea Damante furioso su Instagram ha pubblicato, infatti, una storia che è sembrata come una rettifica e difesa della propria storia d’amore con Giulia De Lellis:

“Questa volta risparmiatevi tutta questa m***a. Questa volta non permetterò di essere infangato quando merito tutto il contrario se proprio. Qui nessuno ha nessuno. Anzi. Quando ci sarà qualcosa da dire saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono e portate rispetto per questo momento. Buongiorno.”

Ha chiosato Andrea Damante, piuttosto stizzito. Ancora quindi non ci è dato sapere cosa stia accadendo veramente tra lui e Giulia De Lellis, ma sta di fatto che questo gesto potrebbe confermare i rumor emersi.

Intanto nelle scorse ore Giulia ha fatto piuttosto discutere il web…