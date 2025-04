Si torna a parlare di Giulia De Lellis! Secondo una recente segnalazione emersa in rete in queste ultime ore, la celebre e amata influencer sarebbe incinta e starebbe aspettando il suo primo figlio.

La segnalazione su Giulia De Lellis

Negli ultimi mesi si è parlato spesso di Giulia De Lellis, da sempre una delle protagoniste assolute del mondo del gossip e della cronaca rosa. La celebre ex corteggiatrice di Uomini e Donne infatti da qualche tempo a questa parte ha ufficializzato la relazione con Tony Effe e la coppia è finalmente uscita alla luce del sole. Da quel momento l’influencer e il rapper si sono spesso mostrati insieme in pubblico e sui social e sembrerebbe che la loro storia stia procedendo a gonfie vele. Giulia infatti ha accompagnato Tony anche nella sua recente esperienza al Festival di Sanremo, supportandolo e sostenendolo passo dopo passo.

Negli ultimi giorni come se non bastasse i due sono anche volati alle Maldive, dove si sono goduti una meravigliosa vacanza che è stata naturalmente testimoniata su Instagram. Insomma sembrerebbe che al momento la coppia si stia godendo questo bellissimo momento e che all’orizzonte non ci siano nubi.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez ha un nuovo amore? Spunta un anello sospetto

In queste ore però a farsi largo sul web è stato un nuovo pettegolezzo, che sta già facendo discute gli utenti. Stando a quanto riporta Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una follower, sembrerebbe che Giulia De Lellis sia incinta e che sia in attesa del suo primo figlio, concepito naturalmente dall’amore con Tony Effe. A far insospettire è stato anche un curioso reel che l’influencer ha postato tramite le sue storie, in cui si parla di mamme e di bambini.

Attualmente però Giulia non è ancora intervenuta per commentare gli ultimi pettegolezzi sul suo conto e di conseguenza dunque non sappiamo cosa stia accadendo in realtà.