In queste ore sono spuntate in rete alcune foto di Giulia De Lellis, in cui si vede l’influencer con un pancino sospetto. Adesso così sui social arriva la reazione dell’ex corteggiatrice ai gossip sulla sua presunta gravidanza.

La reazione di Giulia De Lellis

Sono ormai settimane che Giulia De Lellis è una delle protagoniste del gossip italiano. Da tempo infatti si mormora che la celebre influencer sia incinta e che sia in attesa del suo primo figlio, concepito dall’amore con Tony Effe. I diretti interessati tuttavia non hanno mai commentato le indiscrezioni, almeno fino a questo momento. Oggi infatti è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole.

Tutto è iniziato quando il settimanale Chi ha postato alcune foto inedite di Giulia De Lellis, in cui si vede l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che sfoggia una pancino sospetto. A quel punto il gossip è impazzato ed è arrivato fino alla stessa influencer. La De Lellis così, con un video caricato sui social, ha commentato le indiscrezioni sulla sua presunta gravidanza e ha così affermato:

“Invece di rompere le pa**e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo, dal momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

Giulia De Lellis dunque non conferma e non smentisce i gossip. Di certo però sembrerebbe che l’influencer non abbia gradito quanto accaduto nelle ultime ore e in rete sono in molti a essersi schierati dalla sua parte.