Il settimana Chi ne è certo: “Giulia De Lellis è incinta”. La rivista ha pubblicato una foto che sembrerebbe sospetta e lascerebbe così pensare a una possibile gravidanza per la nota influencer.

Giulia De Lellis è incinta?

Se ne sta parlando con grande insistenza in queste settimane e ora pare arrivino nuovi dettagli. Dopo l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano per una segnalazione ricevuta, ora è nuovamente il settimanale Chi a intervenire e pubblicare delle foto secondo cui Giulia De Lellis sarebbe incinta! Nemmeno a dirlo, se la notizia dovesse essere confermata, arriverebbe a poche settimane dall’annuncio del suo ex Andrea Damante che diventerà padre.

Nel weekend di Pasqua l’influencer e il suo fidanzato Tony Effe nn hanno pubblicato alcuna foto di coppia. A quanto pare però ai fan di Giulia De Lellis non è sfuggito che i due abbiano trascorso del tempo insieme. Per trascorrere questa festività hanno scelto il Lago di Como e lasciarsi alle spalle per qualche ora il caotico traffico milanese.

A Villa d’Este pare abbiano passato una pausa romantica tra una partita a golf e momenti di relax. A un certo punto, come testimoniato dallo scatto di Chi Giulia avrebbe mostrato un pancino sospetto. Secondo il giornale il prossimo autunno Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori.

Precisiamo però che al momento quanto si dice non è stato confermato in alcun modo dai diretti interessati, che hanno preferito piuttosto mantenere il silenzio. Non è escluso però che magari nelle prossime ore o giorni Giulia De Lellis e il suo compagno decidano di intervenire e fare chiarezza una volta per tutte.

Intanto il web dopo l’indiscrezione di ipotetica gravidanza di Giulia è esploso e la notizia ha ricevuto già numerosi commenti da parte degli utenti. Per ora però solo chiacchiere e nessuna ufficialità! Aspettiamo dunque nuove news.