È nata Priscilla, la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe!

Dopo numerose indiscrezioni finalmente la notizia attesa: Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori. È nata Priscilla!

Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori

In questi giorni sono circolate numerose voci, ma solo oggi è arrivata la notizia ufficiale! Una nuova gioia ha riempito la vita di Giulia De Lellis e Tony Effe. L’influencer e il rapper sono diventati genitori per la prima volta. Mercoledì 8 ottobre 2025, attraverso un post su Instagram, entrambi hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, Priscilla.

Con grande emozione, Giulia De Lellis ha scritto: “La nostra bimba è qui. E come ve lo spiego…”, mentre Tony Effe ha aggiunto: “TUTTO”.

Un messaggio semplice, ma colmo di significato e amore, che ha scatenato una valanga di commenti, like e congratulazioni da parte di fan, amici e colleghi della coppia.

La gravidanza era stata annunciata ufficialmente lo scorso maggio, quando Giulia De Lellis aveva postato sui social alcune foto in cui mostrava orgogliosamente il pancione. “Le tue ragazze”, aveva scritto, facendo riferimento a sé stessa e alla piccola in arrivo. Un mese dopo, a giugno, la coppia aveva celebrato un baby shower molto seguito, in compagnia di amici e familiari, rivelando il nome scelto per la bambina: Priscilla.

A proposito di questa scelta, Giulia De Lellis aveva raccontato:

“Si chiamerà Priscilla, significa ‘antica’, ‘venerabile’, ha un significato importante. È un nome di cui mi sono completamente innamorata. Quando il mio fidanzato me l’ha proposto, mi sono rinnamorata di lui”.

Una dichiarazione che ha fatto il giro del web e che ha confermato quanto forte sia il legame tra i due neo-genitori. L’influencer aveva anche confessato che la gravidanza era fortemente voluta:

“Sono molto felice perché è stata una gravidanza desiderata, cercata, volutissima. Fosse stato per il mio fidanzato, avremmo cercato un bambino dopo due o tre mesi che stavamo insieme”.

Ora, con l’arrivo di Priscilla, si apre un nuovo capitolo nella vita della coppia. Tutta la squadra di Novella2000.it e Novella 2000 si uniscono ai numerosi auguri per Giulia De Lellis e Tony Effe e danno il benvenuto alla piccola!