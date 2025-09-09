In queste ore si è sparsa voce che Alessandra Amoroso abbia partorito in gran segreto. Sui social intanto arriva la furiosa reazione di Giulia De Lellis, che sbotta.

La reazione di Giulia De Lellis

Negli ultimi mesi Giulia De Lellis è stata una delle protagoniste assolute della cronaca rosa. Come è noto, attualmente la celebre influencer è incinta della sua prima figlia, che nascerà a breve. Tuttavia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, essendo stata paparazzata col pancione, non ha potuto dare per prima la notizia della sua gravidanza, venendo anticipata dai giornali di gossip. Solo di recente Giulia ha voluto dire la sua quanto accaduto e in merito ha dichiarato:

“Trovo sgradevole che quando si tratta di salute, di gravidanza, e di situazioni un po’ più delicate e personali questi che fanno questi lavori privino le persone di certe informazioni. Se poi per alcuni, visto che sono un personaggio pubblico, vale tutto, è un altro discorso”.

Quando così in queste ore a finire vittima del gossip è stata anche Alessandra Amoroso, Giulia De Lellis ha perso la pazienza e ha sbottato. Ieri infatti si è sparsa voce che la celebre cantante abbia partorito e abbia dato alla luce sua figlia Penelope. L’artista salentina tuttavia al momento non ha ancora confermato i pettegolezzi, che si sono sparsi a macchia d’olio. La notizia del presunto parto è stata infatti riportata dalle più grandi testate e a quel punto la De Lellis, commentando uno dei post che annunciava la nascita della figlia della Amoroso, ha dichiarato: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? A caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa. Che pa**e oh”.

Giulia è dunque scesa in difesa di Alessandra Amoroso, che nel mentre non ha ancora rotto il silenzio sui gossip che la coinvolgono. A breve tuttavia potrebbero arrivare news ufficiali e finalmente verrà fatta chiarezza sulla situazione.