Giulia De Lellis sta vivendo la sua prima estate da mamma. Lo scorso ottobre infatti è nata Priscilla, frutto dell’amore con il rapper Tony Effe. La nota influencer nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram nella quale sfoggia un anello ai piedi. Ricordate quanto erano in voga nei primi anni Duemila? Ecco che grazie a Giulia sono destinati a essere il trend sexy dell’estate 2026!

Giulia De Lellis, vacanza al mare con Tony Effe e Priscilla

Prima estate da genitori per la coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe che, assieme alla loro piccola Priscilla, si stanno godendo un pò di relax al mare. Tra bagni e riposini sotto l’ombrellone, la coppia pare più felice che mai, a dispetto delle tante voci di crisi circolate negli ultimi mesi. La stessa influencer ha postato una dolcissima foto che ritrae il rapper con in braccio Priscilla (sempre a volto coperto), accompagnata dalla didascalia: “Il mio mondo“. In una storia invece la si vede sfoggiare un anello da piede, trend che andava fortissimo nei primi anni Duemila e che, grazie a lei, è pronto a riconquistare tutte noi in questa estate 2026!

Giulia De Lellis, trend sexy per l’estate 2026: gli anelli sottilissimi da piede sono un must

Nei primi anni Duemila gli anelli da piede hanno letteralmente spopolato. Poi, col passare degli anni, questo trend è andato a perdersi, fino a ora. In una storia su Instagram l’influencer Giulia De Lellis ha infatti sfoggiato proprio un anello da piede, per l’esattezza sul secondo dito del piede sinistro. Un gesto che ha fatto impazzire tutte coloro che da tempo sognano di rispolverare questo trend super sexy! Giulia ha scelto un anello total silver dallo stile minimal e super sottile, in grado di mettere in risalto la sua abbronzatura ma anche la sua pedicure curatissima, con tanto di smalto coloro rosso ciliegia. E voi, siete pronte a indossare questo particolare gioiello questa estate?

Anelli da piede, il trend dell’estate 2026: ecco come indossarli

Gli anelli da piede sono ufficialmente tornati alla ribalta, perfetti quindi per essere sfoggiati in questa estate 2026, proprio come ha fatto Giulia De Lellis. La scelta può ricadere, come ha fatto l’influencer, su quelli semplici, lisci e sottili, che si intravedono appena quando si indossano sandali o infradito. Ma nulla vieta di osare e scegliere anche fasce più spesse. L’ideale è indossarne uno solo, o al pollice o al secondo dito, abbinato magari a una cavigliera coordinata, per un look che è allo stesso tempo sexy, elegante ma anche semplice. Quello che è certo è che l’anello da piede darà al vostro look quel tocco glam in più!