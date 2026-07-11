Ricetta pastiera napoletana: l’originale perfetta passo per passo
Dalla pasta frolla al ripieno, ecco come realizzare una pastiera napoletana autentica rispettando la ricetta tradizionale.
La pastiera napoletana è uno dei dolci più iconici della tradizione italiana, simbolo della Pasqua e della cucina partenopea. Prepararla seguendo la ricetta originale significa rispettare ingredienti, tempi di riposo e tecniche di lavorazione che ne esaltano il sapore autentico. In questa guida scoprirai la ricetta, con tutti i passaggi spiegati passo dopo passo e i consigli utili per ottenere un risultato perfetto.
Ricetta pastiera napoletana: l’originale perfetta passo per passo
La pastiera napoletana è uno dei dolci simbolo della tradizione partenopea e rappresenta un classico immancabile durante il periodo pasquale. La ricetta originale richiede ingredienti semplici ma di alta qualità, lavorati con attenzione per ottenere un equilibrio perfetto tra consistenza e profumo. Il primo passo consiste nella preparazione della pasta frolla, che dovrà risultare friabile ma sufficientemente compatta da sostenere il ripieno.
Per realizzare una pastiera tradizionale occorrono:
- 500 g di farina 00;
- 200 g di zucchero;
- 200 g di burro freddo;
- 2 uova intere;
- scorza grattugiata di un limone biologico;
- un pizzico di sale.
Dopo aver impastato velocemente gli ingredienti, è consigliabile lasciare riposare la frolla in frigorifero per almeno un’ora. Questo passaggio permette al burro di rassodarsi e rende l’impasto più facile da stendere. Nel frattempo si può iniziare a preparare il ripieno, così da ottimizzare i tempi e ottenere una consistenza ancora più omogenea.
Suggerimento: evita di lavorare troppo la frolla con le mani, perché il calore potrebbe renderla meno friabile dopo la cottura.
Come preparare il ripieno perfetto della pastiera napoletana: la ricetta autentica
Il cuore della pastiera è senza dubbio il ripieno, caratterizzato dall’inconfondibile profumo dei fiori d’arancio e dalla cremosità della ricotta. Il grano cotto rappresenta l’ingrediente simbolo di questa ricetta e deve essere cotto lentamente insieme al latte, al burro e alla scorza di limone fino a ottenere una crema morbida.
Gli ingredienti principali del ripieno sono:
- 580 g di grano cotto;
- 700 g di ricotta di pecora ben scolata;
- 600 g di zucchero;
- 5 uova;
- 2 tuorli;
- 300 ml di latte;
- 30 g di burro;
- scorza di limone e arancia;
- acqua di fiori d’arancio;
- cannella (facoltativa);
- cedro e arancia candita.
Una volta raffreddato il composto di grano, si unisce alla ricotta precedentemente lavorata con lo zucchero fino a ottenere una crema liscia. Successivamente si incorporano le uova, gli aromi e i canditi, mescolando delicatamente per distribuire tutti gli ingredienti in modo uniforme. È importante lasciare riposare il ripieno per circa 30 minuti prima di versarlo nella base di frolla. Questo piccolo accorgimento permette agli aromi di amalgamarsi meglio e conferisce alla pastiera un sapore ancora più intenso e armonioso.
Consiglio pratico: utilizza ricotta freschissima e lasciala sgocciolare diverse ore in frigorifero. Un eccesso di liquidi potrebbe compromettere la consistenza finale del dolce.
Cottura, riposo e consigli per una pastiera napoletana perfetta
Una volta rivestito lo stampo con la pasta frolla, si versa il ripieno e si completa la superficie con le classiche strisce di impasto disposte a grata. La cottura è una fase fondamentale: la pastiera deve cuocere lentamente affinché il ripieno si rassodi senza asciugarsi troppo. Indicativamente, la cottura avviene a 150-160 °C per circa 1 ora e 45 minuti o 2 ore, ma i tempi possono variare leggermente in base al forno. La superficie dovrà assumere un caratteristico colore ambrato, mentre il centro resterà appena morbido: si rassoderà completamente durante il raffreddamento.
Per ottenere un risultato davvero fedele alla tradizione, è bene seguire alcuni accorgimenti:
- non tagliare la pastiera appena sfornata;
- lasciarla raffreddare completamente nello stampo;
- attendere almeno 24 ore prima di servirla;
- conservarla in un luogo fresco e asciutto;
- spolverizzare con zucchero a velo solo poco prima di portarla in tavola.
Il riposo è uno degli elementi più importanti della ricetta originale. Con il passare delle ore, infatti, gli aromi di agrumi, vaniglia e fiori d’arancio si fondono perfettamente, regalando al dolce un gusto più ricco e bilanciato. Molti pasticcieri consigliano addirittura di prepararla con due o tre giorni di anticipo rispetto al consumo, proprio perché la pastiera raggiunge il massimo della sua bontà dopo un adeguato periodo di maturazione.
Seguendo ogni passaggio con cura, rispettando i tempi di riposo e scegliendo ingredienti di qualità, sarà possibile portare in tavola una pastiera napoletana autentica, fragrante e cremosa, capace di conquistare sia chi ama la tradizione sia chi desidera scoprire uno dei dolci più rappresentativi della cucina italiana.
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