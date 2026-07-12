Avete voglia di un contorno sano, veloce da preparare e saporito? Ecco a voi i peperoni gratinati in padella! Un piatto perfetto per questa estate 2026. I peperoni, inoltre, hanno anche diverse proprietà benefiche e il loro consumo è quindi anche molto importante per la nostra salute. Andiamo a vedere insieme la ricetta per preparare questo gustosissimo contorno!

Peperoni gratinati in padella: i benefici

Prima di andare a vedere insieme la ricetta per preparare i peperoni gratinati in padella, contorno perfetto per questa estate 2026, soffermiamoci un momento sulle proprietà di questo noto ortaggio che fa davvero molto bene alla salute. Oltre a essere ortaggi ipocalorici e ricchi di acqua, quelli rossi contengono tantissima Vitamina C e Vitamina A. Ma ecco i benefici:

Potenzia il sistema immunitario: la Vitamina C stimola le difese e la produzione di collagene;

Agisce da antiossidante: grazie alla massiccia presenza di carotenoidi e flavonoidi le cellule dell’invecchiamento vengono protette;

Controlla il peso: grazie all’elevato apporto di fibre il senso di sazietà aumenta e l’assorbimento di zuccheri e grassi viene modulato.

Ricetta peperoni gratinati in padella: gli ingredienti

Bene, dopo aver visto quanti benefici ha il consumo dei peperoni, possiamo passare alla ricetta dei peperoni gratinati in padella. Per prima cosa questi sono gli ingredienti che ci occorrono:

4 peperoni (rossi e gialli);

1 spicchio di aglio;

20 g di olive taggiasche;

10 g di capperi dissalati;

50 g di pangrattato:

3 cucchiai di olio extra vergine d’oliva;

sale q.b.;

Ora siamo pronti a scoprire insieme la ricetta di questo gustoso contorno!

Ricetta peperoni gratinati in padella: veloci, saporiti e perfetti d’estate

Avete con voi tutti gli ingredienti che vi occorrono? Perfetto, siete pronti per preparare i peperoni gratinati in padella. Un piatto sano, saporito e veloce da preparare quindi perfetto per la stagione estiva! Ecco la ricetta:

Pulire i peperoni: per prima cosa lavate i peperoni, asciugateli e tagliateli a metà, eliminando i semi e i filamenti bianchi interni. Poi vanno tagliati a listarelle o a tocchetti non troppo sottili; Rosolatura: in una padella capiente, fate scaldare un generoso filo d’olio extravergine d’oliva con l’aglio intero o schiacciato. Aggiungete quindi i peperoni e lasciateli rosolare a fiamma media per circa 5 minuti; Cottura: a questo punto aggiungete due cucchiai d’acqua, regolate di sale, coprite con il coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio-basso per circa 15-20 minuti; Gratinatura: infine rimuovete l’aglio e versate nella padella il pangrattato, le olive taggiasche, i capperi e un altro filo d’olio. Mescolate bene e fate cuocere a fuoco vivo senza coperchio per altri 3-5 minuti, finché il pangrattato non diventa dorato e croccante.

Se volete a fine cottura potete aggiungere un paio di cucchiai di formaggio grattugiato e/o qualche foglia di basilico.