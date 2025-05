Stando alle ultime voci di corridoio, Giulia Salemi avrebbe chiamato Elisabetta Gregoraci come ospite di una delle puntate del suo podcast Non lo faccio x moda.

Il retroscena su Giulia Salemi

Sono mesi importanti questi per Giulia Salemi. Lo scorso gennaio infatti l’influencer è diventata mamma per la prima volta e ha dato alla luce il piccolo Kian, nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli. In queste settimane dunque Giulia si sta godendo questo nuovo capitolo della sua vita e sta condividendo con i fan i momenti più belli della maternità. Tuttavia la Salemi non ha ovviamente smesso di lavorare ed è così tornata in onda onda con il suo podcast Non lo faccio x moda, che appassiona migliaia di fan puntata dopo puntata.

In queste ore intanto è arrivata una notizia che non è affatto passata inosservata e che sta già facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Come ha rivelato Deianira Marzano, attualmente l’influencer sta preparando le prossime puntate di Non lo faccio x moda. Stando a quanto fa sapere l’esperta di gossip, Giulia per uno dei nuovi appuntamenti con il suo podcast avrebbe chiamato nientemeno che Elisabetta Gregoraci, per averla come sua ospite. Attualmente però non è ancora chiaro quando vedremo l’episodio con la conduttrice ma di certo a breve ne sapremo di più in merito.

In questi giorni nel mentre Giulia Salemi ha inviato un bellissimo videomessaggio al suo Pierpaolo Pretelli, ospite a Verissimo, che da mercoledì debutterà come inviato a L’Isola dei Famosi. L’influencer, facendo emozionare il suo compagno e tutto il pubblico, ha così dichiarato:

“Amore mio, il momento che tanto desideravi è arrivato. Anche se fai finta di niente so quanto sei emozionato. Sono emozionata io per te. Io e Kian saremo i tuoi tifosi numero uno, tra poppate e popcorn. Ogni puntata saremo sul divano pronti a sostenerti”.