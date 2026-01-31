Nella giornata di oggi è arrivata una dolce dedica da parte di Stefano De Martino, che sui social ha voluto ricordare il papà Enrico, recentemente scomparso.

Stefano De Martino ricorda il papà Enrico

Questo sabato Stefano De Martino l’ha aperto con una dedica speciale, sentita, nei confronti di suo papà Enrico, scomparso il 19 gennaio. Un saluto sulle note di “Thanks for the dance”, come se volesse ringraziarlo per quella passione trasmessa, che l’ha portato a inseguire un sogno ad Amici e consacrarsi poi come conduttore televisivo.

La foto social di De Martino

Su Instagram, come detto, Stefano De Martino ha pubblicato un vecchio scatto insieme a suo padre Enrico. L’immagine ritrae i due insieme nel 2023, durante lo spettacolo di Rai 1 “Da Natale a Santo Stefano”, andato il onda il 26 dicembre.

Un momento magico che Stefano conserverà sempre nel suo cuore.

La storia Instagram di Stefano De Martino

Alcuni anni fa a Verissimo da Silvia Toffanin, De Martino aveva spiegato quanto la danza abbia unito lui e suo padre e quanto proprio il signor Enrico gli abbia trasmesso questa passione fin da bambino: «È stata quasi una cosa genetica, non mi ha mai forzato… anzi aveva una ragionevole paura da padre di un figlio che vuole intraprendere una professione artistica».

Nonostante la paura, però, il signor Enrico ha sempre supportato Stefano De Martino durante la sua carriera dicendosi sempre molto fiero per quanto realizzato in tutti questi anni.

Così Stefano potrebbe aver scelto questo brano come se fosse un saluto finale al suo papà sulle note di “Thanks for the Dance”. Il ricordo del conduttore ha commosso il web che, ancora una volta, si è stretto intorno a De Martino e alla sua famiglia per questa perdita.

