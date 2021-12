Come sappiamo a commentare tutto quello che accade all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è Giulia Salemi. L’influencer è infatti alla conduzione del GF Vip Party con Gaia Zorzi e spesso dice la sua sugli avvenimenti principali del reality. Tuttavia in queste ore l’ex gieffina ha fatto un duro attacco a Manila Nazzaro. La showgirl infatti negli ultimi giorni si è scagliata contro le Principesse Selassié, affermando:

“Dopo tutti questi discorsi, io li ho chiusi dicendo che questo si chiama Grande Fratello Vip, e voi di Vip non avete niente. Quindi ringraziate già che siete qui. Pretendente pure di rimanere a discapito di altre persone come noi, perché siamo vecchi. Ma che discorso è?”.

Adesso così a scagliarsi contro Manila Nazzaro è stata Giulia Salemi, che proprio nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Party ha fatto un duro sfogo verso l’ex Miss Italia. Queste le dichiarazioni dell’influencer, riportate da Biccy:

“Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma. Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego. […] Il Grande Fratello fa bene a tutti, guarda Stefania Orlando l’anno scorso. Ha fatto un percorso pazzesco e come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo“.