1 Giulia Salemi a Live eviterà l’ex Abraham

Questa sera a Live Non è la d’Urso, programma condotto da Barbara d’Urso, ci sarà come al solito un ricco parterre. Tra i tanti ospiti vedremo anche Giulia Salemi che avrà modo di scambiare pareri con gli altri ospiti. Nello spot in onda su Canale 5 è stato annunciato anche un confronto con il suo ex Abraham Garcia. L’influencer, però, ha spiegato che non sarà così e che eviterà in qualsiasi modo che ciò possa verificarsi.

Lui oltre ad un’intervista rilasciata a Novella 2000 è stato ospite della medesima trasmissione e in entrambi i casi ha manifestato la voglia di riconquistarla, professandosi addirittura geloso.

A dire il suo punto di vista a tal proposito è stata proprio Giulia Salemi su Instagram, che nel pomeriggio di ieri è intervenuta: “Ciao ragazzi. Allora come molti di voi già sapranno domenica sera sarò ospite a Live da Barbara d’Urso per parlare di questa bellissima esperienza che ho appena fatto. Ci sarà chi mi appoggerà e apprezzerà e chi mi criticherà. Ma anche a questo siamo già abituati, specialmente io”.

Questo il preambolo fatto da Giulia Salemi, per poi far sapere di non voler avere nulla a che fare con Abraham. Non si tratta di nulla di personale, ma semplicemente un voler portare rispetto al suo attuale fidanzato Pierpaolo Pretelli, che ora si trova nella Casa del GF Vip ed è uno dei papabili vincitori del reality durante la finale di lunedì:

“Volevo ringraziare Barbara innanzitutto. Perché ho saputo che mi ha sostenuta sempre mentre ero nella Casa. Ma volevo fare una piccola precisazione onde evitare fraintendimenti riguardo allo spot che sta passando in questo momento in televisione.

Non ci sarà alcun tipo di confronto tra me e Abraham o alcun tipo di collegamento o incontro né davanti alle telecamere né dietro. Io non ho nessun problema con lui. Ma è semplicemente una forma di rispetto per Pierpaolo, che si trova ad affrontare il suo ultimo step, che è la finale e non mi sembra assolutamente il caso. Volevo solo dirvi questo, per i mal pensanti soprattutto”.

Giulia Salemi fa chiarezza e smentisce l'incontro con l'ex Abraham a Live Non è la d'Urso. #GFVIP #PRELEMI pic.twitter.com/Uw56Stu2iz — disagiotv (@disagio_tv) February 28, 2021

Giulia Salemi quindi è stata molto chiara. L’influencer non ha alcuna intenzione di interagire con il suo ex fidanzato Abraham, nonostante fosse previsto un faccia a faccia tra loro questa sera a Live Non è la d’Urso. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per vedere cosa succederà!