1 Fuori dalla Casa una fan dei Gregorelli urla delle frasi contro Giulia Salemi: la reazione dell’influencer (VIDEO)

Dal suo ingresso nella Casa ad oggi Giulia Salemi ha instaurato diversi legami con i vipponi. Dal ritrovare Tommaso Zorzi e Dayane Mello, allo scoprire l’amicizia in Rosalinda Cannavò o Stefania Orlando. Tra i concorrenti ha avuto modo di conoscere Pierpaolo Pretelli, con il quale è nato un bel feeling, tanto che alcuni sperano in qualcosa in più tra loro, ma per ora entrambi ci vanno con i piedi di piombo e puntano tutto sull’amicizia. Non tutti però gradiscono questa vicinanza, perché ancora legati al rapporto nato al GF Vip tra il modello ed Elisabetta Gregoraci.

Una fan dei Gregorelli (di Elisabetta e Pierpaolo per intenderci) è tornata ad urlare fuori dalla Casa e nuovamente, come già successo e ha dato contro a Giulia Salemi facendo forti accuse nei suoi confronti. La persona in questione, che a quanto pare non nutre grande stima e simpatia nei suoi confronti, senza mezze misure, ha attaccato la gieffina gridando:

‘ Giulia sei una sfascia coppie’.

Ha detto la fan di Pierpaolo ed Elisabetta.

Parole che hanno molto ferito l’influencer, che si è lasciata prendere da un momento di sconforto. La reazione infatti è stata inevitabile: “Se sei fan di Pierpaolo devi essere ben felice che Pierpaolo lo è, che è sereno, si diverte, che mi cerca, mi abbraccia, che ci sono sempre” ha ribadito Giulia, come vedete in questo video…

#PRELEMI "siete fan di Pierpaolo, sarei felice che Pierpaolo è felice, è sereno, si diverte che mi abbraccia, che mi cerca, che ci sono sempre" AMORE🥺🥺 pic.twitter.com/AsZqOaLFmV — 🌱 (@lovingprelemi) December 22, 2020

Per l’ennesima volta Giulia Salemi si è sentita messa spalle al muro per un’amicizia che ha deciso di instaurare dentro la Casa più spiata d’Italia. Visto il forte disagio nell’apprendere quelle dichiarazioni, la Salemi ci è rimasta davvero male e si è fatta prendere da un attimo di sconforto. I coinquilini, tra cui Rosalinda Cannavò (con la quale ha un bellissimo rapporto), ma anche lo stesso Pierpaolo Pretelli, hanno cercato di rassicurare Giulia.

Poco dopo aver realizzato quanto successo, Giulia Salemi ha avuto un’ennesima reazione, scoppiando in lacrime, che ha portato anche Pierpaolo Pretelli a dire la sua…